Công an vào cuộc vụ trúng đấu giá lô đất 18 năm không có trên thực địa

Ngày 24-12, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế làm việc với ông Đặng Huy Dũng (xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) về vụ lô đất trúng đấu giá và cấp sổ đỏ 18 năm trước nhưng nay lại không có trên thực địa.
"Chúng tôi đã giao kiểm tra thông tin, nếu có dấu hiệu tội phạm thì xử lý các cá nhân liên quan. Bởi khi tổ chức phân lô đấu giá, phải có lô đất hiện hữu, thực tế... Phải cá nhân hóa trách nhiệm cụ thể, không có chuyện chung chung" - lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi khẳng định.
Như Báo Người Lao Động thông tin, năm 2007, UBND huyện Bình Sơn (cũ) tổ chức bán đấu giá tại khu dân cư Cây Trắc (xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn cũ, nay là xã Bình Sơn), ông Dũng tham gia và trúng đấu giá 2 lô đất số 18 và 19.
Sau khi trúng đấu giá, ông Dũng nộp đủ tiền vào kho bạc, cán bộ địa chính xã Bình Nguyên (cũ) dẫn đi chỉ đất thực địa là 2 lô cuối khu dân cư Cây Trắc.
Đến năm 2008, ông được UBND huyện Bình Sơn (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2 lô đất trên. Mỗi năm, ít nhất 3 lần ông Dũng thăm và đinh ninh 2 lô đất cuối khu dân cư là của mình. Đến năm 2018, khi ra làm nhà, ông Dũng mới tá hỏa phát hiện lô đất số 19 không có trên thực địa. Đo đi đo lại, cả khu dân cư Cây Trắc cũng chỉ có 18 lô đất.
Theo biên bản làm việc giữa ông Đặng Huy Dũng và UBND xã Bình Sơn (do bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn chủ trì) vào ngày 13-12-2025, UBND xã Bình Sơn xác nhận lô đất không có trên thực địa nên "UBND xã Bình Sơn không có cơ sở để xem xét giải quyết" kiến nghị của ông Đặng Huy Dũng.
"Từ khi phát hiện lô đất không có trên thực địa, gia đình tôi đã rất nhiều lần gửi đơn kiến nghị nhưng đều bị chính quyền từ chối giải quyết với nhiều lý do. Gia đình mong muốn chính quyền địa phương có hướng giải quyết, trả lại lô đất cho chúng tôi" - ông Đặng Huy Dũng nói.
