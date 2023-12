Công an vây bắt Huỳnh Ngọc Tú cùng tang vật

Ngày 7-12, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 6-12, tại tuyến Quốc lộ 9 đoạn qua xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Công an huyện Cam Lộ phối hợp với Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) tiến hành dừng và kiểm tra xe máy BKS 75H1-569.67 do Huỳnh Ngọc Tú (50 tuổi, ngụ tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) điều khiển.

Huỳnh Ngọc Tú tại cơ quan công an. (Ảnh CA Quảng Trị)

Thấy lực lượng chức năng, Huỳnh Ngọc Tú nhảy xuống xe định bỏ chạy nhưng ngay lập tức đã bị lực lượng công an vây bắt. Qua kiểm tra phát hiện trong người đối tượng giấu 12.000 viên ma túy tổng hợp.

"Bí mật" bên trong 2 gói hàng gửi trên xe ô tô khách (NLĐO) - Sau khi dừng xe ô tô khách để kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 gói hàng chứa một lượng lớn ngoại tệ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Huỳnh Ngọc Tú khai nhận mua số ma túy nói trên từ một người Lào tại thị trấn Lao Bảo với số tiền 46 triệu đồng với mục đích đưa vào TP Huế tiêu thụ.

Được biết, Huỳnh Ngọc Tú có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương gần một năm nay.