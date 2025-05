Công an Vĩnh Long đang xác minh vụ tai nạn làm con gái nghi phạm bắn người tử vong

Liên quan đến việc Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh giải quyết vụ tai nạn giao thông của cháu N.N.B.Tr (14 tuổi), ngày 3-5, một lãnh đạo của Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Hiện nay anh em đang làm, khi nào làm xong sẽ có thông tin chính thức đến báo chí".

Vụ tai nạn làm cháu Tr. tử vong vào ngày 4-9-2024

Liên quan đến vụ việc Viện trưởng VKSND Tối cao vừa có yêu cầu VKSND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn khiến cháu Tr. tử vong, bà N.T.M.H (cô ruột cháu Tr.), bày tỏ: "Bộ Công an và VKSND Tối cao đã chỉ đạo nên tôi rất mong pháp luật công bằng sẽ xử đúng người, đúng tội".

Trong khi đó, nhiều bạn đọc của Báo Người Lao Động cho rằng Bộ Công an đã vào cuộc kịp thời. Bạn đọc hienp**@gmail.com bình luận: "Với sự nghiêm minh của pháp luật, với sự công tâm, nghiệp vụ đỉnh cao của cơ quan CSĐT Bộ Công an, người dân tin tưởng góc khuất của vụ án sẽ được lôi ra ánh sáng. Những kẻ thực sự "nguy hiểm cho xã hội" sẽ bị xử lý thích đáng!".

Trong khi đó, bạn đọc Hailo**@gmail.com tin tưởng: "Hy vọng mọi việc được sáng tỏ khi có sự vào cuộc công tâm của cơ quan cấp trên".

Trước đó, ngày 2-5, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khẩn trương kiểm tra toàn bộ hồ sơ giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4-9-2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long làm cháu N.N.B.Tr. (SN 2010; trú tại xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong.

Giấy khen của cháu Tr. từ mầm non đến trung học cơ sở treo nhiều trên tường

Kết quả kiểm tra, có căn cứ xác định hành vi điều khiển xe ô tô của N.V.B.T (SN 1992, ngụ Trà Vinh) có dấu hiệu phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Để giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện, triệt để, xử lý nghiêm người vi phạm đúng quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao ra quyết định hủy bỏ và chỉ đạo hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến vụ việc; hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH ngày 23-1-2025 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh giải quyết vụ tai nạn giao thông nêu trên theo quy định của pháp luật.

Như Báo Người Lao Động thông tin, do nhiều lần khiếu nại về vụ tai nạn giao thông làm con gái tử vong nhưng Công an huyện Trà Ôn không khởi tố vụ án, ngày 28-4, ông N.V.P (42 tuổi) dùng súng bắn ông N.V.B.T rồi tự sát. Ông P. đã tử vong sau đó, còn ông T. được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.