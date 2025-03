Công bố 52 sản phẩm Giải thưởng Sáng tạo TP HCM lần 4 năm 2025

Chiều 20-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại họp báo, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực Giải thưởng, đã thông tin về Giải thưởng Sáng tạo TP HCM lần 4 - năm 2025.

Bà Phan Kiều Thanh Hương cho biết Giải thưởng Sáng tạo TP HCM lần này có 292 đề án, công trình, giải pháp, đề tài đăng ký (gọi tắt là sản phẩm) tham gia thuộc 7 lĩnh vực: phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước, truyền thông, văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp sáng tạo.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Kiều Thanh Hương thông tin về Giải thưởng Sáng tạo TP HCM lần thứ 4 - năm 2025 tại buổi họp báo

Theo quy chế, cơ cấu tổng số lượng giải thưởng không vượt quá 70 giải. Mỗi lĩnh vực có 1 giải nhất, nhiều giải nhì và nhiều giải ba, không nhất thiết mỗi lĩnh vực có đủ cơ cấu giải như nêu trên.

Hội đồng xét tặng giải thưởng của các lĩnh vực đã họp, cho ý kiến nhận xét, đánh giá công khai, khách quan từng hồ sơ và đề xuất chọn 60 sản phẩm trình Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp thành phố xem xét. Kết quả, Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp thành phố đã thống nhất xét chọn 52 giải.

Cụ thể, lĩnh vực phát triển kinh tế có 9 giải; an ninh quốc phòng có 6 giải; quản lý nhà nước có 7 giải; truyền thông có 6 giải; văn học nghệ thuật có 9 giải; khoa học kỹ thuật có 9 giải; lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo có 6 giải.

Trong đó, một số lĩnh vực được tăng cơ cấu giải thưởng như truyền thông.

Trong 52 công trình, giải pháp, đề tài, tác phẩm xuất sắc được Hội đồng xét chọn Giải thưởng Sáng tạo TP HCM lần 4 – năm 2025 chọn trao giải thưởng lần này có công trình "Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động, thuộc lĩnh vực truyền thông.

Giải thưởng sáng tạo TP HCM là giải thưởng tiêu biểu của các giải thưởng do UBND TP HCM xét và tặng cho tác giả, nhóm tác giả của các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của thành phố trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Giải thưởng Sáng tạo TPHCM được tổ chức 2 năm/lần, nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo ở nhiều lĩnh vực. Đồng thời khơi dậy và phát huy truyền thống, tiềm năng sáng tạo của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương; khẳng định năng lực sáng tạo của người dân thành phố.

Theo bà Phan Kiều Thanh Hương, hội đồng xét chọn chưa công bố các giải thưởng cụ thể vì cần tiếp tục đánh giá.

Thời gian tới, hội đồng xét chọn sẽ tiếp tục đánh giá các sản phẩm dự thi đảm bảo các yếu tố về tính sáng tạo, ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả cụ thể, tác động trong xã hội. Đồng thời, tiếp tục xem xét các sản phẩm có vi phạm bản quyền hay không để hội đồng xét chọn có quyết định cuối cùng.

Dự kiến lễ trao Giải thưởng sáng tạo TP HCM lần 4 - năm 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 25-4, đúng dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sở Văn hoá và Thể thao đang làm việc với Chagee Việt Nam

Tại họp báo, ông Trần Bình Thiên, Phó Chánh Thanh tra, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, đã thông tin về việc thương hiệu trà sữa Chagee tại quận 1 và trên ứng dụng Chagee nghi sử dụng hình ảnh đường "lưỡi bò" phi pháp.

Ông Trần Bình Thiên cho biết Sở Văn hóa và Thể thao đang phối hợp Công an TP HCM làm việc với Công ty TNHH Chagee Việt Nam làm rõ vụ việc.

Ông Trần Bình Thiên, Phó Chánh Thanh tra, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, thông tin tại buổi họp báo

Đại diện của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cũng cho biết các vi phạm về cung cấp, sử dụng, truyền đưa thông tin, hình ảnh bản đồ Việt Nam vi phạm chủ quyền quốc gia đều được xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Thẩm quyền xử lý vi phạm tùy thuộc vào lĩnh vực, chủ thể, nội dung, tính chất vụ việc.

Tại TP HCM, Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan xem xét, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động văn hóa, thể thao, quảng cáo, báo chí, xuất bản và thông tin điện tử. Công an TP HCM xử lý hành vi về trật tự, an toàn xã hội, an toàn thông tin mạng và xử lý vi phạm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Để không bị lợi dụng, xuyên tạc chủ quyền biển đảo quốc gia, Sở Văn hóa và Thể thao khuyến cáo người dân và tổ chức cần sử dụng nguồn hình ảnh bản đồ chính thống. Cụ thể, người dân nên dùng hình ảnh bản đồ được cơ quan nhà nước cung cấp, phát hành và cập nhật nhằm đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

Bên cạnh đó, người dân không tự ý chỉnh sửa, biên tập hay làm sai lệch nội dung hình ảnh bản đồ, gây hiểu lầm hoặc xuyên tạc chủ quyền của quốc gia.

Các cá nhân, tổ chức cần chủ động kiểm tra nguồn gốc thông tin, nội dung hình ảnh bản đồ trước khi thu thập, cung cấp, sử dụng và truyền đưa trên mạng internet nhằm tránh gây ra những vi phạm không đáng có.

Người dân khi phát hiện hành vi sử dụng bản đồ Việt Nam trái phép có thể phản ánh qua các kênh sau: Cổng tiếp nhận tin giả của Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử: https://tingia.gov.vn; Tổng đài 1022 của TP HCM; các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, bao gồm Sở Văn hóa và Thể thao, Công an TP HCM, cơ quan hành chính ở địa phương.