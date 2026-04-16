HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Công bố các quyết định về công tác cán bộ ở Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Hội nghị đã công bố quyết định của Thủ tướng về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh

Ngày 16-4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Công bố các quyết định về công tác cán bộ ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Cụ thể, hội nghị đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng thời, công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều ông Trần Vũ Hoài Hạ, Phó Giám đốc Sở Tài chính đến công tác tại UBND xã Đak Lua kể từ ngày 16-4-2026.

Chỉ định ông Trần Vũ Hoài Hạ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đak Lua nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 16-4-2026.

Giao Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đak Lua lãnh đạo HĐND xã bầu ông Trần Vũ Hoài Hạ giữ chức Chủ tịch UBND xã Đak Lua nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về điều động ông Huỳnh Tấn Lộc, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 15-4-2026.

Công bố các quyết định về công tác cán bộ ở Đồng Nai - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao quyết định về công tác cán bộ cho bà Nguyễn Thanh Hiền, ông Huỳnh Tấn Lộc và Trần Vũ Hoài Hạ (Ảnh: Báo và phát thành, truyền hình Đồng Nai)

Tiếp đó, hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động bà Nguyễn Thanh Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đak Lua đến công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh kể từ ngày 16-4-2026.

Giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức bầu bà Nguyễn Thanh Hiền giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đề nghị tân Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Tuấn Anh nhanh chóng nắm bắt công việc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Việc bổ sung thêm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ góp phần tiếp tục nâng cao hiệu quả phân công, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhất là khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tin liên quan

Cần Thơ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Cần Thơ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Cần Thơ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
(NLĐO) – Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và xem xét bổ sung quy hoạch hàng loạt chức danh chủ chốt.

Công bố quyết định của Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ

(NLĐO)- Thành ủy TPHCM quyết định điều động bà Huỳnh Thị Phúc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành

Trao tặng Huân chương cao quý cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ cấp cao

Trao tặng Huân chương cao quý cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ cấp cao
(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Chủ tịch nước Lương Cường được trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo