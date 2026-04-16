Công bố các quyết định về công tác cán bộ ở Đồng Nai

Ngày 16-4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Cụ thể, hội nghị đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng thời, công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều ông Trần Vũ Hoài Hạ, Phó Giám đốc Sở Tài chính đến công tác tại UBND xã Đak Lua kể từ ngày 16-4-2026.

Chỉ định ông Trần Vũ Hoài Hạ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đak Lua nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 16-4-2026.

Giao Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đak Lua lãnh đạo HĐND xã bầu ông Trần Vũ Hoài Hạ giữ chức Chủ tịch UBND xã Đak Lua nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về điều động ông Huỳnh Tấn Lộc, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 15-4-2026.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao quyết định về công tác cán bộ cho bà Nguyễn Thanh Hiền, ông Huỳnh Tấn Lộc và Trần Vũ Hoài Hạ (Ảnh: Báo và phát thành, truyền hình Đồng Nai)

Tiếp đó, hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động bà Nguyễn Thanh Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đak Lua đến công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh kể từ ngày 16-4-2026.

Giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức bầu bà Nguyễn Thanh Hiền giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đề nghị tân Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Tuấn Anh nhanh chóng nắm bắt công việc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Việc bổ sung thêm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ góp phần tiếp tục nâng cao hiệu quả phân công, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhất là khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.