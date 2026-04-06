Công bố quyết định của Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ

Chiều 6-4, tại phường Tân Thành (TPHCM), Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết; ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; ông Bùi Chí Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ, cùng đại diện Văn phòng Thành ủy, Sở Nội vụ và một số đơn vị liên quan.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM trao quyết định, tặng hoa chúc mừng bà Huỳnh Thị Phúc và ông Trần Quốc Khánh

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định điều động ông Trần Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành, đến nhận công tác tại UBND TPHCM. Đồng thời, trao quyết định của UBND TPHCM về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Quốc Khánh giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của các cán bộ được điều động. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá bà Huỳnh Thị Phúc là cán bộ có trình độ, năng lực và đề nghị trên cương vị mới nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể Đảng ủy phường đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhiệm vụ mới

Đối với ông Trần Quốc Khánh, lãnh đạo Thành ủy ghi nhận những đóng góp trong thời gian qua và tin tưởng trên cương vị Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông sẽ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, ông Trần Quốc Khánh và bà Huỳnh Thị Phúc cùng hứa sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, cùng với tập thể nơi công tác sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ông Trần Quốc Khánh, tân Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Trần Quốc Khánh, SN 1970, quê tỉnh An Giang. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội; Cử nhân kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Bà Huỳnh Thị Phúc, SN 1975, quê quán TPHCM. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ văn hóa; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Bà Huỳnh Thị Phúc, tân Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành, phát biểu nhận nhiệm vụ

Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Thành về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng quý II năm 2026.



