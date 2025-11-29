HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Công bố danh sách chi tiết phương tiện vượt đèn đỏ bị phạt nguội ở Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- 35 xe vượt đèn đỏ bị hệ thống camera cố định đặt tại nhiều nút giao thông trọng điểm tỉnh Đồng Nai ghi lại

Ngày 29-11, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị đã công bố danh sách 35 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông được hệ thống camera giám sát ghi nhận trong 10 ngày giữa tháng 11-2025.

Các phương tiện vượt đèn đỏ bị camera ghi lại

Theo thống kê, từ ngày 11 đến 20-11, hệ thống ghi nhận 35 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông. Điều đáng chú ý là từ đầu tháng 11-2025 đến nay, camera giám sát cố định chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm tốc độ. 

Lực lượng chức năng đánh giá, tất cả vi phạm được ghi nhận trong giai đoạn này đều liên quan đến hành vi không tuân thủ đèn tín hiệu (lỗi vi phạm phổ biến), tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao tại các giao lộ đông phương tiện.

Số liệu cũng cho thấy tình trạng vi phạm có xu hướng tăng. Cụ thể, lượng phương tiện bị ghi nhận vi phạm trong 10 ngày giữa tháng 11-2025 tăng 6 trường hợp so với 10 ngày đầu tháng 11-2025 và tăng 2 trường hợp so với 10 ngày giữa tháng 10-2025.

Danh sách 35 xe vượt đèn đỏ bị phạt nguội ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Danh sách 35 xe vượt đèn đỏ bị phạt nguội ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Danh sách các phương tiện vượt đèn đỏ

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát bằng hình ảnh từ hệ thống camera và các nguồn tin do người dân cung cấp. Việc ứng dụng công nghệ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm được kỳ vọng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và giảm nguy cơ xảy ra tai nạn.


tỉnh đồng nai cảnh sát giao thông ứng dụng công nghệ camera công an tỉnh đồng nai vượt đèn đỏ phạt nguội
