Nữ tài xế vượt đèn đỏ trước sự ngỡ ngàng của nhiều người ở TP HCM

Ngày 25-10, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với nữ tài xế ô tô vượt đèn đỏ.

CLIP: Nữ tài xế ô tô vượt đèn đỏ trước khi sự ngỡ ngàng của nhiều người

Trước đó, chị N.T.A.L.C (SN 1988, ở phường Đông Hòa, TP HCM) lái xe ô tô biển số 61K-136... di chuyển trên giao lộ Võ Thị Sáu- Hai Bà Trưng, phường Dĩ An, TP HCM, thời điểm này đèn tín hiệu giao thông đang hiển thị đèn đỏ, thay vì chờ chuyển sang đèn xanh mới được đi, người phụ nữ này đã vượt đèn đỏ khi còn hơn 10 giây trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Hành vi của chị C. đã bị người tham gia giao thông ghi lại và gửi đến Phòng CSGT Công an TP HCM để phản ánh.

Chị C. bị Đội CSGT Rạch Chiếc mời lên làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Rạch Chiếc đã mời chị C. lên làm việc. Tại đây, chị C. thừa nhận hành vi phạm luật an toàn giao thông của mình, đồng thời cam kết không tái phạm.

Chị C. đã bị xử phạt hành chính 19 triệu đồng, với lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu.