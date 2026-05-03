Thời sự Xã hội

Công bố dự án nhà ở diện tích gần 7 ha, vốn đầu tư 2.089 tỉ đồng cho quân nhân tại Hà Nội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tổng diện tích dự án nhà ở cho gia đình trong quân đội khoảng 6,269 ha, ngoài ra có khoảng 7.000 m2 đất cây xanh kết hợp bãi đỗ xe.

Bộ Quốc phòng vừa công bố thông tin dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội tại phường Thanh Liệt (TP Hà Nội), với quy mô khoảng 6,969 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.089 tỉ đồng.

Bộ Quốc phòng công bố dự án nhà ở cho quân nhân tại Hà Nội. Ảnh minh hoạ

Dự án được Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND TP Hà Nội thống nhất vị trí, nhằm phát triển quỹ nhà ở đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. 

Theo quy hoạch phân khu đô thị H2-3 (tỉ lệ 1/2000), ô đất dự án thuộc ô A2, định hướng là đất hỗn hợp. Tổng diện tích đất đơn vị ở khoảng 6,269 ha, ngoài ra có khoảng 7.000 m2 đất cây xanh kết hợp bãi đỗ xe.

Khu nhà ở xây dựng mới có diện tích khoảng 3,14 ha, mật độ xây dựng 30-35%, tầng cao từ 3 đến 25 tầng, quy mô dân số khoảng 2.700 người. Dự án cũng bố trí quỹ đất 6.300 m2 xây dựng trường trung học cơ sở với mật độ xây dựng 14-40%, cao từ 1 đến 4 tầng. Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến khoảng 2.089 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 20% (khoảng 417,8 tỉ đồng), phần còn lại huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Tiến độ thực hiện dự án trong 42 tháng, gồm giai đoạn chuẩn bị đầu tư từ quý II/2026 đến quý II/2027, giai đoạn thi công từ quý III/2027 đến quý II/2029 và dự kiến hoàn thành vào quý III/2029; thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ khi được giao đất. Dự án được triển khai theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội, đồng thời tuân thủ các quy định của UBND TP Hà Nội về cơ cấu căn hộ. 

Công trình được yêu cầu thiết kế phù hợp đặc thù quản lý, sử dụng trong Quân đội, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng và tích hợp hạ tầng trạm sạc xe điện theo chỉ đạo của Chính phủ. Các giải pháp thiết kế bảo đảm phù hợp với đặc thù của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Thông tư 94/2024/TT-BQP ngày 11-11-2024 của Bộ Quốc phòng và Công điện số 27/CĐ-TTg ngày 31-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu chung cư; chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 2961/VP-TH ngày 30-3-2026 về thiết kế, thi công, quản lý sử dụng công trình nhà ở cho hộ gia đình quân nhân. 

Hiện Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) đang tiếp nhận hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư dự án trong thời hạn 20 ngày, từ ngày 30-4-2026 đến ngày 19-5-2026, tại Cục Doanh trại (số 5 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội), theo hình thức nộp trực tiếp. Dự án được hưởng các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ theo quy định hiện hành đối với nhà ở xã hội.

Quy định mới của Hà Nội, trường hợp nào được mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm?

(NLĐO)- Hà Nội quy định một số trường hợp được mua, thuê nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở theo quy định.

lực lượng vũ trang Dự án đầu tư xây dựng xây dựng nhà ở dự án nhà ở Bộ Quốc phòng
