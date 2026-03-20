Kinh tế

Thủ tướng: Mở rộng đối tượng và nâng mức thu nhập được mua nhà ở xã hội

Văn Duẩn

(NLĐO) - Thủ tướng chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2024/NĐ-CP theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng mức thu nhập được mua nhà ở xã hội

Sáng 20-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, nghe báo cáo, cho ý kiến về các chính sách nhà ở xã hội và các vấn đề liên quan. Cùng dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thủ tướng chỉ đạo mở rộng đối tượng mua nhà ở xã hội năm 2026 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, nghe báo cáo, cho ý kiến về các chính sách nhà ở xã hội và các vấn đề liên quan. Ảnh: Nhật Bắc

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hệ thống thể chế, chính sách về phát triển nhà ở xã hội tiếp tục được hoàn thiện một bước quan trọng, ngày càng đồng bộ, thuận lợi, linh hoạt, sát thực tiễn, bao gồm 1 luật, 1 nghị quyết thí điểm của Quốc hội, 5 nghị định của Chính phủ, 1 nghị quyết của Chính phủ xử lý khó khăn, vướng mắc và 3 thông tư của Bộ trưởng Xây dựng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ phân khúc nhà ở xã hội trong thời gian qua, cũng như giai đoạn tới.

Tại Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận, chỉ đạo: Bộ Xây dựng nghiên cứu theo hướng xây dựng cơ chế, chính sách để mở rộng phạm vi đối tượng mua nhà ở xã hội (nghiên cứu mở rộng đối tượng có thu nhập 25-30 triệu đồng/tháng) để tránh chồng chéo, bảo đảm khả thi; lấy ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương và đăng tải lên cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi của người dân, các doanh nghiệp, các hiệp hội .... (nếu mở rộng mức thu nhập thì tập trung nghiên cứu sửa ngay các văn bản quy phạm pháp luật).

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26-7-2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Vợ chồng có tổng thu nhập bình quân hàng tháng không quá 50 triệu đồng được thụ hưởng nhà ở xã hội

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2024/NĐ-CP theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng mức thu nhập, cụ thể là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng không quá 25 triệu đồng.

Người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng không quá 35 triệu đồng.

Trường hợp đã kết hôn thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng không quá 50 triệu đồng.

Cùng với đó, mở rộng chính sách, khuyến khích các địa phương, tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho thuê theo quy hoạch, đối tượng thuê là công nhân, người lao động.

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an xây dựng thủ tục xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội qua ứng dụng VNeID để đơn giản, thuận lợi hơn với người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, nghiêm cấm, có chế tài xử lý các cá nhân, tổ chức lợi dụng chính sách để trục lợi, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định liên quan khống chế giá nhà ở xã hội và lợi nhuận định mức. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội cho cán bộ, công nhân, người lao động.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng căn cứ các ý kiến tại cuộc họp và tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân, doanh nghiệp, đối tượng tác động, các chuyên gia… để tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, tiếp tục hoàn thiện chính sách, triển khai nhanh theo trình tự rút gọn, Bộ Tư pháp thẩm định, các cơ quan trình Chính phủ trước ngày 25-3-2026.

Khởi tố vụ án trục lợi hàng chục tỉ đồng từ nhà ở xã hội

Khởi tố vụ án trục lợi hàng chục tỉ đồng từ nhà ở xã hội

(NLĐO)- Các đối tượng lợi dụng chính sách Nhà ở xã hội nhằm trục lợi, tiêu cực đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội.

Chặn tiêu cực trong các dự án nhà ở xã hội

Sau 30 ngày kể từ ngày khởi công, chủ đầu tư phải công bố thông tin dự án; người mua nộp đơn thì chủ đầu tư phải tiếp nhận

Đến năm 2030, phấn đấu có 30.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân

(NLĐO)- Mục tiêu của chương trình là phấn đấu đến năm 2030 phát triển, hoàn thành tối thiểu 30.000 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động.

nhà ở xã hội Thủ tướng thủ tướng phạm minh chính mua nhà ở xã hội đối tượng được mua nhà ở xã hội
