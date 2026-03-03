Trước diễn biến xung đột leo thang, phức tạp tại khu vực Trung Đông, nhằm chủ động bảo đảm an toàn, an ninh cho tàu biển và thuyền viên Việt Nam hoạt động trong khu vực, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết đã và đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ các thuyền viên Việt Nam đang hoạt động ở Trung Đông.

Hình ảnh tàu Mkd Vyom gặp nạn (theo Reuters). Ảnh: Báo Xây dựng

Tính đến thời điểm cuối ngày 3-3, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nhận được thông tin có 8 tàu và 160 thuyền viên Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Trung Đông. Cục đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước và quốc tế nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tàu biển và thuyền viên Việt Nam.

Hiện Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã thiết lập đường dẫn trực tuyến để cập nhật thông tin về tàu biển và thuyền viên Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Trung Đông, đồng thời công bố số điện thoại đường dây nóng của Cục để tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời.

"Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chủ động truy cập, cập nhật thông tin theo hướng dẫn và liên hệ qua đường dây nóng (0904 67 89 78/0945 29 65 95) khi có nhu cầu hoặc phát sinh tình huống cần hỗ trợ" - Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, thông tin.

Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam yêu cầu các chủ tàu Việt Nam chủ động đánh giá rủi ro, tìm phương án tuyến vận tải thay thế (nếu cần) để đảm bảo an toàn. Trong ảnh, số lượng tàu thuyền quốc tế đang ở trong khu vực vùng biển Trung Đông

Ngoài ra, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã han hành các văn bản số 1060/CHHĐTVN-VTATPT ngày 2-3 và số 1076/CHHĐTVN-HTQT-IMO ngày 3-3 nhằm hướng dẫn, khuyến nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn, an ninh cho tàu biển và thuyền viên Việt Nam hoạt động trong khu vực có xung đột.

Chủ động đánh giá rủi ro, kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đề nghị các chủ tàu Việt Nam, công ty cung ứng thuyền viên, doanh nghiệp vận tải biển thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông. Điều này nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời các rủi ro có thể phát sinh, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tàu biển Việt Nam hoạt động trên các tuyến quốc tế và thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài có hành trình qua khu vực Trung Đông, giảm thiểu tác động của xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông đối với hoạt động vận tải biển.

Đối với các tàu đang hoạt động tại khu vực Trung Đông, chủ động chỉ đạo các tàu áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải phù hợp để bảo đảm an toàn cho thuyền viên và tàu biển như sẵn sàng các phương án ứng phó sự cố khẩn cấp, duy trì chế độ trực ca ở mức cao nhất và tránh xa các khu vực có hoạt động quân sự; hoặc đổi hướng về lãnh hải của các nước trung lập hoặc rời đi hoàn toàn.

Đồng thời, duy trì liên lạc thông suốt bảo đảm báo cáo vị trí đúng hạn, bảo đảm hệ thống AIS hoạt động chính xác và sẵn sàng tắt hoặc điều chỉnh theo hướng dẫn của chính quyền hàng hải để tránh nguy cơ bị nhận diện nhầm. Theo dõi sát các bản tin thông báo cho người đi biển của NAVCENT.

Các tàu triển khai các biện pháp an ninh cao nhất theo Kế hoạch An ninh Tàu biển. Hạn chế thuyền viên làm việc trên boong hở khi qua eo biển Hormuz. Có biện pháp ổn định tư tưởng đối với thuyền viên, và phối hợp với các cơ quan để hỗ trợ cho các thuyền viên có nhu cầu hồi hương an toàn.

Các công ty cung ứng thuyền viên khi bố trí thuyền viên làm việc trên tàu biển có kế hoạch đi qua khu vực Trung Đông phải thường xuyên cập nhật, phổ biến tới tất cả thuyền viên các nguy cơ tàu biển bị tấn công, đề nghị thuyền viên triển khai nghiêm túc Kế hoạch an ninh tàu biển được phê duyệt, trong đó đặc biệt chú trọng đến các khuyến cáo của các tổ chức quốc tế có liên quan đến an toàn hàng hải, an ninh hàng hải tại khu vực.

Các Cảng vụ hàng hải, các Cảng vụ đường thủy nội địa cần khuyến cáo tới thuyền viên khi cấp phép cho các tàu biển có kế hoạch hành hải qua khu vực Trung Đông.