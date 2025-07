Công bố hàng loạt lãnh đạo chủ chốt ở Quảng Ngãi

Chiều tối 1-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về việc thành lập: Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng bộ UBND tỉnh; Đảng bộ Công an tỉnh; Đảng bộ Quân sự tỉnh. Đồng thời, công bố quyết định thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy; Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thành lập Đảng bộ UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Ngãi

Thành lập Đảng bộ Quân sự tỉnh trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Thành lập Đảng bộ Công an tỉnh trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum. Đại tá Hồ Song Ân - Giám đốc Công an tỉnh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh.

Hội nghị cũng công bố quyết định thành lập các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Cụ thể, thành lập Văn phòng Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Đặng Minh Thảo, Tỉnh ủy viên giữ chức vụ Chánh văn phòng Tỉnh ủy. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 1-7.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Ngãi

Thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy; bổ nhiệm bà Trương Thị Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1-7-2025.

Thành lập Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1-7-2025.

Thành lập Ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Lữ Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1-7-2025.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Ngô Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1-7-2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi

Hội nghị đã công bố quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Cụ thể, thành lập Trường Chính trị tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum. Đồng chí Nguyễn Viết Vy được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi trên cơ sở hợp nhất Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum. Ông Huỳnh Đức Minh, Tỉnh ủy viên được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi. 9 người khác được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi.

Cũng trong chiều 1-7, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Tạ Công Dũng đã công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1-7-2025.

Cụ thể, bổ nhiệm ông Phạm Xuân Duệ giữ chức Giám đốc Sở Tài chính; bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Nhân giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng; bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Liêm giữ chức Giám đốc Sở KH&CN; bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Mân giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương.

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Trung giữ chức Giám đốc Sở VH- TT&DL; bổ nhiệm ông Trà Thanh Danh giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp; bổ nhiệm ông Thái Văn Tưởng giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ; bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thái giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT; bổ nhiệm ông Võ Văn Thanh giữ chức Giám đốc Sở Y tế.

Bổ nhiệm ông Tạ Công Dũng giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ; bổ nhiệm ông Xiêng Thanh Phúc giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Việt giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh; bổ nhiệm ông Hồ Trọng Phương giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.