Ngày 7-3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phối hợp với Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) tổ chức lễ công bố hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Hệ thống này này thuộc dự án ODA "Củng cố và thiết lập hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt Nam".

Lãnh đạo Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc bàn giao tượng trưng hệ thống quản trị an toàn thực phẩm cho đại diện Bộ Y tế



Trước đó, từ năm 2018, Cục An toàn thực phẩm đã phối hợp với MFDS để xây dựng dự án "Củng cố và thiết lập hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt Nam" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương và sau đó được lãnh đạo Bộ Y tế phê duyệt để triển khai chính thức dự án này.



Theo PGS-TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), dự án này đã hoàn thành giai đoạn triển khai 4 năm (từ 2020-2023).

Hệ thống quản trị an toàn thực phẩm được xây dựng gồm 5 hợp phần: Hệ thống báo cáo an toàn thực phẩm trực tuyến từ cấp phường/ xã lên cấp quận/huyện, lên cấp tỉnh/ thành phố và tổng hợp tại cấp trung ương (trong hệ thống báo cáo đã có hơn 12.000 tài khoản được thiết lập); hệ thống trang web và Cổng thông tin an toàn thực phẩm (dành cho công chúng); hệ thống quản lý thực phẩm Việt Nam (dành cho cán bộ quản lý); hệ thống quản lý thông tin các phòng kiểm nghiệm; hệ thống web mobile…

Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội đánh giá hệ thống quản trị an toàn thực phẩm được xây dựng tại dự án hợp tác với Hàn Quốc có nhiều ưu điểm, đáp ứng được yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm.

Hệ thống đã cung cấp các công cụ phục vụ hoạt động thống kê, tổng hợp, báo cáo số liệu, điều này góp phần giảm thời gian xử lý và tăng tính chính xác của số liệu.

Được biết, Hệ thống quản trị an toàn thực phẩm đã được Bộ Quốc phòng và Tập đoàn FPT thực hiện đánh giá, xác nhận là đảm bảo an toàn thông tin.