Công bố lý do concert "Anh trai say hi" dời ngày diễn

BTC cho biết đã nhận được Công văn số 1149/SVHTT-VP do Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Thành phố Hà Nội ban hành cùng ngày, liên quan đến thời điểm tổ chức chương trình.

Theo nội dung công văn, Sở VH-TT Thành phố Hà Nội nhận định thời gian dự kiến tổ chức concert vào 19 giờ ngày 14-3 là thời điểm ngay trước ngày diễn ra Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 (15-3) - sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của đất nước.

Concert dời ngày tổ chức

Công văn từ cơ quan quản lý

Để bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức bầu cử, đồng thời tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật, Sở đề nghị BTC nghiên cứu điều chỉnh thời gian tổ chức chương trình sang thời điểm sau ngày bầu cử.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến từ cơ quan quản lý, BTC thông báo điều chỉnh thời gian diễn ra concert sang ngày 16-3 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Việc điều chỉnh lịch diễn được thực hiện sau quá trình rà soát và cân nhắc các yếu tố liên quan đến công tác tổ chức. BTC đồng thời ghi nhận việc thay đổi thời gian có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tham dự của một bộ phận khán giả và mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ từ khán giả dành cho chương trình. Cũng như, tin tưởng khán giả sẽ thấu hiểu, đồng cảm và tự hào khi đóng góp vào thành công chung của Ngày hội non sông.

BTC gửi lời xin lỗi chân thành và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước tình cảm, sự tin tưởng và đồng hành mà khán giả đã dành cho chương trình.

Khán giả có câu hỏi liên quan đến quyền lợi vé, vui lòng liên hệ Ticketbox - đơn vị phát hành vé để được hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết.