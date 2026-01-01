MOPIUS - từ "anh trai say hi" đến ứng viên nặng ký của Giải Mai Vàng

MOPIUS sở hữu nhiều ưu thế

Nhóm MOPIUS là ứng viên sáng giá của giải Mai Vàng lần thứ 31-2025, do Báo Người Lao Động thực hiện và tổ chức

Việc nhóm nhạc MOPIUS là ứng viên sáng giá tại giải Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 hạng mục "Nhóm nhạc được yêu thích nhất", hoàn toàn dễ hiểu. Bởi lẽ, nhóm sở hữu nhiều ưu thế và đặc biệt hơn là họ có trong tay lượng người hâm mộ "khủng".

Hình thành từ chương trình "Anh trai say hi", MOPIUS quy tụ những cái tên vốn đã có chỗ đứng riêng như Dương Domic, Quang Hùng MasterD, JSOL và HURRYKNG… Điểm đáng chú ý là mỗi thành viên MOPIUS đều mang theo một "tài sản" riêng khi gia nhập nhóm.

Quang Hùng MasterD đã sớm được khán giả biết đến qua loạt sáng tác bắt tai, dễ lan tỏa trên nền tảng số. JSOL đã là giọng ca có vị thế nhất định trên thị trường âm nhạc với nhiều sản phẩm được đón nhận. HURRYKNG có màu sắc trẻ trung, bắt trend, còn Dương Domic sở hữu chất pop-ballad gần gũi, dễ chạm cảm xúc.

Chính nền tảng cá nhân ấy giúp MOPIUS không bị đóng khung trong hình ảnh "nhóm nhạc của một chương trình". Họ không cần tốn thời gian để chứng minh năng lực cơ bản, mà tập trung ngay vào việc tạo dấu ấn chung - điều không phải boyband Việt nào cũng làm được.

Khi nhóm nhạc MOPIUS là … một "tổ hợp sáng tác"

Mỗi thành viên của MOPIUS đều có khả năng sáng tác thú vị

Nếu nhìn lại thị trường V-Pop, dễ thấy nhiều nhóm nhạc từng phải lệ thuộc gần như hoàn toàn vào ê-kíp bên ngoài. Với MOPIUS, câu chuyện khác hẳn. Việc hội tụ nhiều gương mặt có khả năng sáng tác, sản xuất giúp nhóm chủ động từ khâu ý tưởng đến tinh thần âm nhạc.

Họ không chỉ hát những gì được đặt hàng, mà tự kể câu chuyện của thế hệ mình: hoang mang khi trưởng thành, áp lực thành công, những mối quan hệ chênh vênh giữa thành phố lớn. Đó là lý do sản phẩm của MOPIUS dễ tạo được sự đồng cảm, đặc biệt với khán giả Gen Z - nhóm công chúng đang chiếm ưu thế tuyệt đối trên các nền tảng số.

Không thể phủ nhận yếu tố hình ảnh đóng vai trò quan trọng với một nhóm nhạc nam. MOPIUS sở hữu lợi thế lớn khi từng thành viên đều có phong cách riêng, từ cá tính đường phố đến lịch lãm hiện đại. Khi đứng cạnh nhau, họ tạo nên tổng thể vừa đa dạng vừa thống nhất - điều không dễ trong bối cảnh nhiều nhóm trẻ thường bị nhận xét là "na ná nhau".

MOPIUS xứng đáng để được tôn vinh

Sự đầu tư chỉn chu về hình ảnh giúp MOPIUS nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, thu hút lượng lớn người hâm mộ nữ - lực lượng nòng cốt tạo nên sức nóng bền bỉ cho các đề cử giải thưởng.

Giải Mai Vàng từ lâu không chỉ tôn vinh thành tích, mà còn ghi nhận những gương mặt tạo được ảnh hưởng tích cực đến đời sống nghệ thuật đại chúng. Nhìn vào cách MOPIUS hoạt động - từ âm nhạc, hình ảnh đến cách kết nối khán giả - có thể thấy MOPIUS chính là một mô hình nhóm nhạc dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả.

MOPIUS có thể là chủ nhân của tượng Mai Vàng 31-2025

Trong bối cảnh V-Pop đang thiếu những nhóm nhạc nam vừa có ngoại hình, vừa có nội lực âm nhạc, MOPIUS xuất hiện như một "làn gió mới" đầy thuyết phục.

Nếu chiến thắng Giải Mai Vàng năm nay, đó không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực của riêng họ, mà còn là lời khẳng định rằng thị trường đang thực sự trân trọng những giá trị bền vững - nơi tài năng, tư duy sáng tạo và tinh thần làm nghề nghiêm túc được đặt lên hàng đầu.