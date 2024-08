Công bố quyết định của Ban Bí thư tại Quảng Nam

Sáng 6-8, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y ông Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Đức Dũng

Tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp và thống nhất phân công ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 22-7, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chụp hình lưu niệm

Kết quả, 100% Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam có mặt đã bỏ phiếu thống nhất bầu thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025; thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Đức Dũng để Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng sinh năm 1967, quê ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ ĐH An ninh, Cao cấp Lý luận chính trị.

Tháng 11-2019, ông Nguyễn Đức Dũng được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Tháng 2-2020, ông Dũng được Chủ tịch nước thăng cấp hàm từ đại tá lên Thiếu tướng.

Trước đó, ông Dũng từng kinh qua các chức vụ như: Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Phòng Tham mưu, Trưởng Phòng An ninh đối ngoại, Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam), Phó trưởng Phòng An ninh điều tra…