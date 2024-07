Quảng Nam lên tiếng về diện mạo Chùa Cầu sau tu bổ

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, dự án tu bổ di tích Chùa Cầu do UBND TP Hội An làm chủ đầu tư; Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An quản lý thực hiện; có tổng mức đầu tư hơn 20,2 tỉ. Dự án có sự tài trợ về kinh phí để nghiên cứu từ Quỹ Sumitomo và hỗ trợ chuyên gia tư vấn từ tổ chức JICA Nhật Bản.

Dự án khởi công vào ngày 28-12-2022, dự kiến sẽ được khánh thành vào tháng 12-2023. Tuy nhiên, quá trình tu bổ gặp một số trở ngại, có thời điểm phải gián đoạn để tham vấn ý kiến chuyên gia. Vì vậy, dự án đến nay mới cơ bản hoàn thiện.

Mấy ngày qua, khi hình ảnh di tích Chùa Cầu sau trùng tu xuất hiện, nhiều ý kiến khen đẹp nhưng nhiều người cho rằng màu sơn và mái ngói tạo cảm giá di tích "mới" hơn, bớt đi phần cổ kính. Lãnh đạo UBND TP Hội An cũng đã đăng đàn giải thích đồng thời ban hành thông cáo báo chí nêu rõ quá trình trùng tu để người dân và dư luận hiểu hơn.