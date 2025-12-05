Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ ở Đồng Nai

Chiều 5-12, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định các ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng và Nguyễn Thế Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Phước tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030.
Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 gồm có 71 người.
Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Anh Tuấn làm Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cũ.
Trước khi làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Phước, ông Nguyễn Thế Phong làm Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cũ.
Bình luận (0)