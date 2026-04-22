Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ

Sáng 22-4, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố.



Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Lê Quốc Phong.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quyết định cho ông Phan Nguyên Bình (bìa trái), Dương Trọng Hiếu (thứ hai từ phải qua) và ông Cao Văn Đức (bìa phải)

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Theo đó, ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM chúc mừng các nhân sự vừa được trao quyết định

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định chỉ định ông Cao Văn Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố và ông Phan Nguyên Bình, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các cơ quan Đảng thành phố, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố có vị trí, vai trò rất quan trọng.

Theo ông Lê Quốc Phong, các nhân sự được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trao quyết định đều đảm bảo các yêu cầu đề ra, nhất là về năng lực, phẩm chất đạo đức.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu giao nhiệm vụ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đề nghị các nhân sự vừa được trao quyết định tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, qua đó, giúp Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Quốc Phong cũng đề nghị tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tiếp tục đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ để cùng hoàn thành công việc của đơn vị.