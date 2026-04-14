Giải "bài toán" nhân sự không chuyên trách ở phường trung tâm TPHCM

Chiều 14-4, Đoàn khảo sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sài Gòn. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn khảo sát số 1, chủ trì buổi làm việc.

Nội dung làm việc về hoạt động của Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng; tình hình hoạt động của người hoạt động không chuyên trách và công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

34 người hoạt động không chuyên trách

Báo cáo với đoàn công tác, bà Lê Thị Lan Chi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sài Gòn cho biết hiện phường có 34 người hoạt động không chuyên trách. Trong đó có 1 người hoạt động không chuyên trách đang làm hồ sơ giải quyết nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 154 đang thực hiện nghĩa vụ quân sự; 1 trường hợp đang nghỉ thai sản.

Phần lớn cán bộ có trình độ đại học trở lên. Đội ngũ có nền tảng kiến thức chuyên môn tốt, có khả năng tiếp cận, xử lý công việc hành chính và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sài Gòn Lê Thị Lan Chi báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: PHAN ANH

Theo bà Chi, các trường hợp nhân sự là người hoạt động không chuyên trách được phân công nhiệm vụ đều có trình độ, năng lực và ý thức trách nhiệm cao trong công việc, là nguồn nhân sự chủ yếu cùng với công chức phối hợp hoàn thành các nhiệm vụ nặng nề, khó khăn của đơn vị.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND phường Sài Gòn Vũ Nguyễn Quang Vinh thông tin khối chính quyền phường được tạm giao 60 biên chế, hiện có 57 biên chế thực tế, so với quy định là dư 9. Số cán bộ không chuyên trách ở khối chính quyền là 12 người.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, khối lượng công việc tăng lên, nhất là đặc thù của phường trung tâm, có nhiều điều kiện thuận lợi nên nhiều người dân ghé đến làm thủ tục phi địa giới.

Ông Vũ Nguyễn Quang Vinh cho hay tất cả người hoạt động không chuyên trách thời gian qua được đánh giá từ hoàn thành tốt đến hoàn thành xuất sắc, không ai là thừa, từng con người với khối lượng công việc thực tế hiện nay. Do đó, nếu được phường đề xuất giữ nguyên biên chế tạm giao. Còn 12 người hoạt động không chuyên trách thì vẫn đang được sử dụng hết công suất.

Đề xuất 6 phương án sắp xếp

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam cho biết Sở đang tham mưu kế hoạch, tính toán về phương án sắp xếp người hoạt động không chuyên trách. Sở Nội vụ dự kiến có 6 giải pháp.

Thứ nhất, về giải pháp tuyển vào công chức, khối chính quyền phường Sài Gòn được tạm giao 60, hiện phường đã có 57 người, chỉ còn dư 3 chỉ tiêu. Nếu thi tuyển vào công chức, đủ điều kiện thì phường chỉ còn 3 chỉ tiêu.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam cho biết đơn vị dự kiến đề xuất 6 giải pháp sắp xếp người hoạt động không chuyên trách. Ảnh: PHAN ANH

Thứ hai, về giải pháp tuyển vào viên chức, Sở Nội vụ tính toán để tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp mới được thành lập, gồm: Ban Quản lý dự án, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Trạm Y tế phường. Ông Nguyễn Bắc Nam thông tin phường Tân Tạo đã giải quyết được 14 người hoạt động không chuyên trách vào làm việc tại Ban Quản lý dự án và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công.

Thứ ba, Sở tiếp tục đề xuất UBND TPHCM cho ký hợp đồng theo Nghị định 173, tức là hợp đồng làm việc như công chức. Thứ tư, tiếp tục vận động lực lượng không chuyên trách về công tác ở khu phố, ấp. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tham mưu trình Chính phủ nghị định về vấn đề này.

Thứ năm, TPHCM sẽ giải quyết các vấn đề về chế độ, chính sách. Thứ sáu, TPHCM sẽ đào tạo nghề để chuyển đổi vị trí việc làm.

Ông Nguyễn Bắc Nam cho biết các nội dung này sẽ được báo cáo cụ thể với Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết vào ngày mai. Nếu được lãnh đạo TPHCM thông qua thì sẽ triển khai ngay trong tháng 4 và tháng 5-2026.

Theo ông Nguyễn Bắc Nam, chỉ tiêu biên chế công chức của phường Sài Gòn chỉ còn 3, trong khi đó số lượng người hoạt động không chuyên trách có thời gian công tác trên 5 năm của phường rất nhiều. Thời gian công tác trên 5 năm là một trong những điều kiện cần nhưng chưa phải là đủ.

Do đó, phường Sài Gòn nghiên cứu kỹ nhóm người này nếu muốn tiếp tục tuyển dụng, nhất là khi phường có nhiều người không chuyên trách có trình độ Đại học, Thạc sĩ. Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết dù có kế hoạch này thì cũng chỉ giải quyết phần nào số người hoạt động không chuyên trách.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết kết luận buổi khảo sát. Ảnh: PHAN ANH

Kết luận buổi khảo sát, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhìn nhận ở thành phố nhiều địa bàn cần lực lượng cán bộ không chuyên trách. Tuy nhiên, cần ở mức độ nào, cần ở chỗ nào, cần bao nhiêu người phải xét trên nhiều khía cạnh.

"Không chỉ có sự tận tâm mà còn có những quy định khác cần được đáp ứng" - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết. Bà cũng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ có định hướng, giải pháp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.