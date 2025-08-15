HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Công chúa Thái Lan hôn mê hơn 2 năm, mắc thêm bệnh mới

Hải Hưng

(NLĐO) - Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Mahidol bị nhiễm trùng máu nghiêm trọng sau hơn 2 năm gặp vấn đề về tim.

Thông tin trên vừa được Hoàng gia Thái Lan công bố, cho biết bệnh mới của con gái cả Quốc vương Maha Vajiralongkorn được phát hiện hôm 9-8.

"Báo cáo từ các bác sĩ cho thấy phổi và thận của công chúa hiện hoạt động nhờ sự hỗ trợ của thiết bị y tế và thuốc men. Nhóm điều trị phát hiện tình trạng nhiễm trùng máu nghiêm trọng, buộc họ phải dùng kháng sinh và thuốc hỗ trợ huyết áp cho công chúa" - báo Bangkok Post dẫn lời Văn phòng Nội vụ Hoàng gia Thái Lan ngày 15-8.

Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của Công chúa Bajrakitiyabha Mahidol.

Công chúa Thái Lan hôn mê hơn 2 năm, mắc thêm bệnh mới- Ảnh 1.

Công chúa Bajrakitiyabha Mahidol của Thái Lan. Ảnh tư liệu: AP/Ronald Zak

Được gọi thân mật là "Công chúa Bha", bà Bajrakitiyabha Mahidol là con gái lớn và là người con duy nhất của Quốc vương Vajiralongkorn với người vợ đầu.

Từng học tập tại Anh, Mỹ và Thái Lan, Công chúa Bajrakitiyabha đã đảm nhận một số vị trí quan trọng và tích cực đấu tranh vì quyền lợi của phụ nữ trong nhà tù. 

Công chúa 46 tuổi này được xem là rất thân thiết với Quốc vương Vajiralongkorn. Bà được bổ nhiệm vào vị trí cấp cao trong đội cận vệ của ông một năm trước khi phải nhập viện.

Bà Bajrakitiyabha bị bất tỉnh trong buổi huấn luyện quân khuyển tại tỉnh Nakhon Ratchasima, phía Bắc thủ đô Bangkok vào tháng 12-2022, liên quan vấn đề về tim. Công chúa Thái Lan bị hôn mê kể từ đó và được điều trị tại bệnh viện hơn 2 năm qua.

Quốc vương 73 tuổi của Thái Lan có 7 người con từ 4 cuộc hôn nhân. Hiện ông vẫn chưa công bố người kế vị, song các quy tắc vốn ưu tiên nam giới.

Tin liên quan

Công chúa Thái Lan đang được hỗ trợ tim, phổi và thận

Công chúa Thái Lan đang được hỗ trợ tim, phổi và thận

(NLĐO) - Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Mahidol vẫn đang ở bệnh viện để được hỗ trợ tim, phổi và thận trong ngày 19-12.

Công chúa Thái Lan bất tỉnh phải nhập viện

(NLĐO) - Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, con cái cả của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn, phải nhập viện sau khi bất tỉnh vào tối 14-12.

Công chúa Thái Lan bị cấm cửa tranh cử thủ tướng

(NLĐO) – Công chúa Thái Lan đã bị loại khỏi cuộc tranh cử thủ tướng vào tháng tới, chỉ 3 ngày sau khi bà tuyên bố trở thành ứng cử viên của đảng Thai Raksa Chart có liên hệ với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Thái Lan Công chúa Thái Lan hoàng gia Thái Lan Quốc vương Maha Vajiralongkorn
