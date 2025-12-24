HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Công đoàn Cần Thơ chuyển đổi số toàn diện

Ca Linh

(NLĐO) – LĐLĐ TP Cần Thơ xác định chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động Công đoàn là 1 trong 3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 24-12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ đã có thông cáo báo chí về việc tổ chức Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Sự kiện diễn ra từ ngày 28 đến ngày 29-12 với 300 đại biểu tham dự.

Công đoàn Cần Thơ chuyển đổi số toàn diện - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, tặng quà cho công nhân

Chủ đề của đại hội là "Phát huy truyền thống đoàn kết; lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn; chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; góp phần xây dựng Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững của vùng".

Đại hội gồm các nội dung: Tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2023 - 2025; thảo luận chỉ tiêu, các khâu đột phá, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm; các nghị quyết chuyên đề và chương trình công tác nhiệm kỳ 2025-2030…

Đại hội xác định các chỉ tiêu hàng năm gồm: 100% đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức khối đơn vị sự nghiệp và 70% đoàn viên, người lao động doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước được tuyên truyền chính sách, pháp luật; 90% doanh nghiệp nhà nước và 70% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; ít nhất 75% Công đoàn cơ sở tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở…

Công đoàn Cần Thơ chuyển đổi số toàn diện - Ảnh 2.

Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động luôn được LĐLĐ TP Cần Thơ quan tâm sâu sắc

Chỉ tiêu hết nhiệm kỳ đến năm 2030 sẽ phát triển đoàn viên đạt tối thiểu 90% mức tăng thực tế khu vực công nghiệp - xây dựng; kết nạp mới ít nhất 80.000 đoàn viên; ít nhất 70% công nhân được học tập, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp; 50% đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu "Công dân học tập"; thực hiện 25.000 công trình, sản phẩm thi đua, đề tài sáng kiến; ít nhất 100 bằng lao động sáng tạo….

Ba khâu đột phá được đề ra gồm:

Tập trung nguồn lực phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu vực phi chính thức, nâng cao chất lượng Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, an toàn vệ sinh lao động.

Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động Công đoàn, trọng tâm là công tác tuyên truyền, tập hợp, chăm lo, phục vụ đoàn viên và người lao động.

Tin liên quan

Một công ty ở Cần Thơ cho công nhân vay không lãi suất

Một công ty ở Cần Thơ cho công nhân vay không lãi suất

(NLĐO) - "Quỹ tương trợ" của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú - Hậu Giang ở Cần Thơ cho công nhân vay 10 triệu đồng/người nhưng không tính lãi suất.

Công đoàn TP Cần Thơ tiếp tục đổi mới công tác chăm lo đời sống công nhân

(NLĐO) - Với tổ chức bộ máy mới, Công đoàn TP Cần Thơ đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động, đặc biệt trong việc chăm lo đời sống công nhân.

Tân Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ chia sẻ xúc động

(NLĐO) – Ban lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ mới gồm 1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch, sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7.

Cần Thơ chuyển đổi số chăm lo người lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo