Công đoàn Cần Thơ chuyển đổi số toàn diện

Ngày 24-12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ đã có thông cáo báo chí về việc tổ chức Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Sự kiện diễn ra từ ngày 28 đến ngày 29-12 với 300 đại biểu tham dự.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, tặng quà cho công nhân

Chủ đề của đại hội là "Phát huy truyền thống đoàn kết; lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn; chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; góp phần xây dựng Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững của vùng".

Đại hội gồm các nội dung: Tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2023 - 2025; thảo luận chỉ tiêu, các khâu đột phá, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm; các nghị quyết chuyên đề và chương trình công tác nhiệm kỳ 2025-2030…

Đại hội xác định các chỉ tiêu hàng năm gồm: 100% đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức khối đơn vị sự nghiệp và 70% đoàn viên, người lao động doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước được tuyên truyền chính sách, pháp luật; 90% doanh nghiệp nhà nước và 70% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; ít nhất 75% Công đoàn cơ sở tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở…

Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động luôn được LĐLĐ TP Cần Thơ quan tâm sâu sắc

Chỉ tiêu hết nhiệm kỳ đến năm 2030 sẽ phát triển đoàn viên đạt tối thiểu 90% mức tăng thực tế khu vực công nghiệp - xây dựng; kết nạp mới ít nhất 80.000 đoàn viên; ít nhất 70% công nhân được học tập, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp; 50% đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu "Công dân học tập"; thực hiện 25.000 công trình, sản phẩm thi đua, đề tài sáng kiến; ít nhất 100 bằng lao động sáng tạo….

Ba khâu đột phá được đề ra gồm:

Tập trung nguồn lực phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu vực phi chính thức, nâng cao chất lượng Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, an toàn vệ sinh lao động.

Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động Công đoàn, trọng tâm là công tác tuyên truyền, tập hợp, chăm lo, phục vụ đoàn viên và người lao động.