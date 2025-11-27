Công đoàn đồng hành với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở thành viên Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2025 -2030) diễn ra sáng 27-11. Nhiệm kỳ 2022-2025, dù gặp không ít khó khăn, thách thức song Công đoàn công ty vẫn chủ động tham gia với doanh nghiệp xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, nội quy, quy chế của đơn vị; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại định kỳ, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, bức xúc của người lao động; đồng thời tuyên truyền để người lao động hiểu, đồng hành và chia sẻ với doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong sản xuất – kinh doanh.

Đại diện Công đoàn Tổng công ty SAMCO (bìa trái) và lãnh đạo công ty tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030

Đặc biệt, Công đoàn công ty còn thương lượng xây dựng thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi nhất cho người lao động so với quy định pháp luật như: tiền lương, tiền thưởng, cải thiện điều kiện làm việc, một số chế độ về lao động nữ, tổ chức tham quan nghỉ mát, thăm hỏi khi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất, hiếu hỷ,….

Tặng quà cho đoàn viên - lao động khó khăn dịp Tết

Hằng năm, Công đoàn công ty còn phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực vận động công nhân, lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng phục vụ. Phong trào được toàn thể đoàn viên Công đoàn hưởng ứng tích cực, với 44 cải tiến sáng kiến được công nhận, qua đó tạo khi thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao năng suất lao động. Công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên – lao động liên tục được cải tiến, nâng cao chất lượng.

Đại diện Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu nhận nhiệm vụ

Tính đến tháng 11 năm 2025, Công đoàn công ty có 6 Công đoàn bộ phận, tổng số lao động là 143 người, tổng số đoàn viên là 143 người, trong đó có 49/143 là lao động nữ, tỷ lệ đoàn viên đạt 100% / tổng số lao động của Công ty.

Đại diện ban giám đốc công ty tặng quà lưu niệm cho các thành viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện chức năng đại diện, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn công ty sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng thương lượng, chất lượng đối thoại tại doanh nghiệp trong ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tập trung thương lượng về tiền lương, phúc lợi tiến bộ; Đẩy mạnh công tác chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và NLĐ, quan tâm chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 5 thành viên; ông Nguyễn Văn Khang được bầu làm Chủ tịch; Phó Chủ tịch là bà Nguyễn Mai Hương.