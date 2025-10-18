Công đoàn phường Tây Thạnh: Phấn đấu kết nạp 50% lao động khu vực phi chính thức vào Công đoàn

Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Tây Thạnh, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra vào ngày 18-10. Thành lập từ ngày 1-7, hiện Công đoàn phường Tây Thạnh quản lý 256 Công đoàn cơ sở với 25.342 đoàn viên và 26.612 lao động.

Đại biểu tham dự Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Tây Thạnh

Theo Công đoàn phường Tây Thạnh, lao động trên địa bàn chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực: dịch vụ, thương mại, công nghiệp và lao động tự do. Số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể chiếm tỉ lệ cao. Tỉ lệ lao động nhập cư thuê trọ trong các khu nhà trọ chiếm đáng kể, tiềm ẩn các vấn đề về nhà ở, an sinh và khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, được dự báo còn gặp nhiều khó khăn. Năng lực của một số Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị

Trước tình hình đó, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn phường Tây Thạnh tập trung thực hiện mục tiêu: Chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động; tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp đoàn viên - lao động, tích cực xây dựng Công đoàn vững mạnh - là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ, chính quyền địa phương...

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn phường Tây Thạnh được chỉ định

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn phường Tây Thạnh sẽ thực hiện các chỉ tiêu: Phấn đấu vận động thành lập từ 80% Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên (theo danh sách khảo sát hằng năm); đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành từ 80% chỉ tiêu trở lên về vận động kết nạp người lao động vào tổ chức Công đoàn; thành lập ít nhất 2 nghiệp đoàn cơ sở; Hàng năm, phối hợp hoặc tổ chức ít nhất 2 hoạt động chăm lo cho con đoàn viên, CNVC-LĐ; đăng ký và được công nhận ít nhất 1 công trình thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Đại biểu tham dự Hội nghị chụp hình lưu niệm

Cùng với đó, Công đoàn phường Tây Thạnh cũng sẽ hỗ trợ Công đoàn cơ sở thực hiện các chỉ tiêu: Hằng năm phấn đấu phát triển 150 đoàn viên Công đoàn; bình quân mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; vận động 95% đơn vị kinh tế tư nhân có 25 lao động trở lên có đủ điều kiện và hoạt động ổn định đều có tổ chức Công đoàn; ít nhất 95% người lao động làm việc ở các đơn vị, doanh nghiệp khu vực nhà nước và ít nhất 90% người lao động làm việc ở các đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là đoàn viên Công đoàn; 100% doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập Công đoàn cơ sở; phấn đấu kết nạp 50% số lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn…

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn phường Tây Thạnh được LĐLĐ TP HCM chỉ định đã ra mắt đại biểu với 9 thành viên. Bà Lê Thị Thùy Dung được chỉ định là Phó Chủ tịch Công đoàn phường Tây Thạnh.