Phát huy vai trò Công đoàn trong tình hình mới

Hôm nay (18-10), tại nhiều phường, xã ở TP HCM, đồng loạt diễn ra Hội nghị đại biểu Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là dịp để tổ chức Công đoàn phường, xã đánh giá lại hoạt động kể từ khi thực hiện theo mô hình mới (ngày 1-7-2025), rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới nhằm phát huy tốt nhất vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động.

Linh hoạt thích ứng

Trước thềm diễn ra Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Phú Định (diễn ra ngày 18-10), ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Công đoàn phường, cho biết Công đoàn phường, xã là mô hình mới, chưa có tiền lệ trước đây nên bước đầu thực hiện gặp rất nhiều khó khăn.

Phát huy tinh thần "chủ động, linh hoạt, thích ứng", thời gian qua, Công đoàn phường đã hoàn thành tốt vai trò của mình, nhất là trong công tác chăm lo cho đoàn viên - lao động. Cụ thể, Công đoàn phường đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp (DN), đoàn thể thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên tặng 500 phiếu mua hàng và 10 suất dùng gạo miễn phí (1 năm) cho đoàn viên khó khăn; ra mắt "Điểm dừng chân 24/7", tặng 20 phần quà cho người lao động (NLĐ) và 5 xe đạp cho con đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn; tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" cải thiện bữa ăn ca cho 1.000 đoàn viên; thực hiện chương trình "Vì sức khỏe NLĐ"...

Công đoàn phường Phú Định, TP HCM thăm hỏi đoàn viên khó khăn. Ảnh: THANH NGA

Ngoài ra, Công đoàn phường còn ký kết phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP HCM giúp Công đoàn cơ sở đổi/làm mới mộc dấu kịp thời, bảo đảm hoạt động thông suốt, đúng pháp lý. Mô hình này được Tổ công tác quản lý địa bàn số 2 - LĐLĐ thành phố nhân rộng trên toàn địa bàn quản lý, đến nay có gần 2.000 hồ sơ được giải quyết.

Tại Công đoàn xã Bình Mỹ, khó khăn của những ngày đầu thành lập cũng đã dần được tháo gỡ nhờ sự đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ Công đoàn xã. Nhờ đó, hoạt động của Công đoàn xã đi vào ổn định, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động tiếp tục được duy trì và ngày càng mở rộng.

Ông Hồ Nhựt Minh, Chủ tịch Công đoàn xã, cho hay thời gian qua, Công đoàn xã đã chăm lo cho 124 đoàn viên - lao động khó khăn; tặng 5 suất học bổng cho con đoàn viên hiếu học; vận động sửa chữa 1 căn nhà cho NLĐ thuộc gia đình chính sách. Bên cạnh đó, phối hợp với các Công đoàn cơ sở tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" góp phần nâng chất bữa ăn ca cho 8.260 đoàn viên, với tổng kinh phí hơn 252 triệu đồng.

"Nhiệm kỳ tới, việc tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên - lao động, nhất là các trường hợp khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động... cũng chính là chương trình trọng tâm mà Công đoàn xã đề ra" - ông Minh nhấn mạnh.

Đẩy mạnh phong trào thi đua

Ngay khi thành lập, Công đoàn phường Phú Thọ Hòa đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, nhân sự để ổn định hoạt động, kịp thời kết nối, hỗ trợ Công đoàn cơ sở thích ứng tình hình mới. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua hướng đến hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên - lao động.

Bà Nguyễn Ngọc Nga, Chủ tịch Công đoàn phường, cho biết ngay trong ngày công bố quyết định thành lập, Công đoàn phường đã phát động thực hiện công trình thi đua "Vòng tay yêu thương" đến các Công đoàn cơ sở. Qua đó, đã có 25 đơn vị đăng ký các chương trình, mô hình thi đua như: Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tặng quà, sổ tiết kiệm cho đoàn viên khó khăn, trao học bổng cho con NLĐ hiếu học... với tổng kinh phí thực hiện hơn 551 triệu đồng.

Nhiệm kỳ tới, việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVC-LĐ cũng sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn phường, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, DN. Theo đó, Công đoàn phường sẽ gắn phong trào thi đua với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030; đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực của đoàn viên - lao động...

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua cũng là nhiệm vụ chính yếu mà Công đoàn xã Xuân Thới Sơn, TP HCM đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Công đoàn xã, cho hay Công đoàn xã sẽ đẩy mạnh các giải pháp để thu hút nhiều đoàn viên - lao động tham gia, duy trì, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua "Mùa xuân", "Bàn tay vàng", "Vì người thợ", "Luyện tay nghề, thi thợ giỏi", "Xanh - sạch - đẹp - bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"...

Người lao động khó khăn nhận quà do Công đoàn xã Xuân Thới Sơn, TP HCM trao tặng. Ảnh: MAI CHI

Ngoài ra, Công đoàn xã sẽ tiếp tục hướng dẫn Công đoàn cơ sở cụ thể hóa phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, DN. Đồng thời, phát huy vai trò cán bộ nữ trong vận động nữ CNVC-LĐ thực hiện tốt các phong trào thi đua như: "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", "5 không, 3 sạch", phong trào gây quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh để chăm lo cho con đoàn viên khó khăn...

Vững mạnh cả chất và lượng

Nhiệm kỳ 2025-2030, một trong những mục tiêu mà Công đoàn phường Tây Thạnh đề ra là xây dựng Công đoàn phường vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng, giải quyết các vấn đề đặt ra trong tình hình mới; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Công đoàn phường đề ra các chỉ tiêu như: phấn đấu vận động thành lập từ 80% Công đoàn cơ sở tại DN có từ 10 lao động trở lên; đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành từ 80% chỉ tiêu trở lên về vận động kết nạp NLĐ vào tổ chức Công đoàn; thành lập ít nhất 2 nghiệp đoàn cơ sở...

Song song đó, ngoài đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Công đoàn, Công đoàn phường sẽ làm tốt công tác giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp, tạo điều kiện nâng cao chất lượng đoàn viên.

Tương tự, thời gian tới, Công đoàn xã Vĩnh Lộc cũng đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn. Theo đó, Công đoàn xã sẽ tăng cường vận động, tập hợp NLĐ tại các đơn vị, DN tham gia vào tổ chức Công đoàn, thành lập Công đoàn cơ sở; đa dạng hóa các hình thức chăm lo nhằm thu hút lực lượng lao động phi chính thức vào tổ chức, thành lập nghiệp đoàn cơ sở.

Cùng với đó, Công đoàn xã cũng tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức hoạt động Công đoàn cho cán bộ Công đoàn; chú trọng đổi mới việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở theo hướng kết hợp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, danh hiệu đã đăng ký với việc sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn đúng quy định, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, CNVC-LĐ.

Ngoài ra, sẽ đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Công đoàn; thực hiện tốt việc bình chọn và tuyên dương cán bộ, đoàn viên xuất sắc...

CÔNG ĐOÀN TP HCM TUẦN QUA Trong tuần (từ ngày 13 đến 18-10), LĐLĐ TP HCM tổ chức các đoàn do chủ tịch và các phó chủ tịch LĐLĐ thành phố dẫn đầu thăm, làm việc với 36 DN tiêu biểu nhân Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), nhằm ghi nhận những đóng góp trong công tác chăm lo cho đoàn viên - lao động và lắng nghe ý kiến của DN và NLĐ để kịp thời kiến nghị, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách của thành phố. Công đoàn các phường, xã tại TP HCM đã tiến hành Hội nghị đại biểu Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm đánh giá lại hoạt động từ khi thành lập và đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030...



