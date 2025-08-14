HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Công đoàn phường, xã đẩy mạnh chăm lo cho đoàn viên sau khi thành lập

Tin-ảnh: MAI CHI

(NLĐO)- Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, con lao động khó khăn đã được Công đoàn phường, xã tại TP HCM triển khai trong lễ công bố quyết định

Ngày 14-8, tại Hội trường Đảng ủy - HĐND - Ủy ban MTTQ xã Đông Thạnh, TP HCM, đã diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn xã, quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn xã Đông Thạnh.

Công đoàn phường, xã đẩy mạnh chăm lo cho đoàn viên sau khi thành lập- Ảnh 1.

Ban chấp hành Công đoàn xã Đông Thạnh, TP HCM nhận quyết định chỉ định

Theo đó, Công đoàn xã Đông Thạnh có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ TP. 

Ban chấp hành Công đoàn xã được chỉ định gồm 11 thành viên, trong đó, bà Phan Thị Tuyết Nhung là Chủ tịch Công đoàn xã, ông Nguyễn Thanh Dũng là Phó Chủ tịch Công đoàn xã.

Công đoàn phường, xã đẩy mạnh chăm lo cho đoàn viên sau khi thành lập- Ảnh 2.

Lao động khó khăn, bệnh hiểm nghèo nhận hỗ trợ từ Công đoàn xã Đông Thạnh

Trong thời gian không quá 12 tháng Ban Chấp hành Công đoàn phường được chỉ định phải tổ chức đại hội để bầu Ban Chấp hành mới.

Công đoàn phường, xã đẩy mạnh chăm lo cho đoàn viên sau khi thành lập- Ảnh 3.

Con đoàn viên, lao động vượt khó, học giỏi nhận học bổng tại chương trình

Tại chương trình, Công đoàn xã Đông Thạnh đã triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng thời trao 2 suất hỗ trợ (5 triệu đồng/suất) và 12 phần quà cho đoàn viên khó khăn, bệnh hiểm nghèo; tặng 62 suất học bổng và quà học tập cho con công nhân, lao động vượt khó, học giỏi. Tổng kinh phí chăm lo là hơn 82,8 triệu đồng.

Trước đó, Công đoàn phường Thông Tây Hội, TP HCM cũng đã công bố quyết định thành lập với Ban Chấp hành Công đoàn phường được chỉ định gồm 11 thành viên. Bà Nguyễn Thị Ngọc Liễu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ phường, được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường. 

Công đoàn phường, xã đẩy mạnh chăm lo cho đoàn viên sau khi thành lập- Ảnh 4.

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao quyết định thành lập cho đại diện Ban Chấp hành Công đoàn phường Thông Tây Hội

Dịp này, Công đoàn phường Thông Tây Hội đã ký kết chương trình phối hợp với Công ty CP Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam (Trung tâm Anh ngữ Ms Hoa) trong công tác nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ, công chức và học sinh tại địa phương. 

Công đoàn phường, xã đẩy mạnh chăm lo cho đoàn viên sau khi thành lập- Ảnh 5.

Đại diện Công ty CP Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam trao biểu trưng hỗ trợ cho Công đoàn phường Thông Tây Hội

Cụ thể, trao 101 suất học bổng toàn phần cho học sinh có thành tích xuất sắc, tổng trị giá 1,45 tỉ đồng; giảm học phí (15 triệu đồng/trường hợp) cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập; tặng 12 tấm bản đồ Việt Nam mới (34 tỉnh thành), 31 ghế đá sân trường, 17 cây dù lệch tâm và hỗ trợ hoàn thiện không gian sinh hoạt, học tập, làm việc tại các trường học, trụ sở UBND Phường hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng trong giai đoạn chuyển đổi...

