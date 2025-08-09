Sáng 9-8, Công đoàn phường An Phú Đông, TP HCM đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định nhân sự Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ Công đoàn phường. Tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố quyết định của LĐLĐ TP HCM về việc chỉ định BCH, Ban Thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn phường An Phú Đông.

Ban chấp hành Công đoàn phường An Phú Đông, TP HCM nhận quyết định chỉ định

Theo đó, BCH Công đoàn phường An Phú Đông gồm 9 thành viên. Trong đó, ông Lương Chánh Định, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường; bà Nguyễn Thị Thu Anh là phó Chủ tịch Công đoàn phường.

Tại chương trình, Công đoàn phường An Phú Đông đã trao 14 phần quà cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi phần trị giá 500.000 đồng.

Ông Lương Chánh Định, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường An Phú Đông, được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường



Dịp này, Công đoàn phường An Phú Đông cũng đã triển khai chương trình công tác Công đoàn phường 6 tháng cuối năm 2025. Cụ thể, Công đoàn phường sẽ tiếp tục chăm lo các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; vận động xây dựng "Mái ấm Công đoàn" để hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở; thực hiện tốt kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2026 cho đoàn viên, lao động với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết;

Bên cạnh đó, triển khai chương trình "Phúc lợi đoàn viên", nhân rộng các mô hình thiết thực chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động; phát triển, nhân rộng các mô hình xây dựng môi trường lao động chất lượng tốt, doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách chăm lo cho người lao động...

Bà Hồ Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú Đông, trao quà cho lao động khó khăn

Cùng ngày, Công đoàn phường Phú Thọ Hòa đã công bố quyết định thành lập và ra mắt BCH Công đoàn phường được LĐLĐ TP HCM chỉ định (gồm 11 thành viên). Bà Nguyễn Ngọc Nga- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường; bà Trần Thị Mai là Phó Chủ tịch Công đoàn phường.

Dịp này, các Công đoàn cơ sở đã đăng ký công trình, mô hình thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn của đất nước; LĐLĐ TP HCM đã trao 54 suất hỗ trợ (1 triệu đồng/suất) cho đoàn viên, lao động khó khăn; Công đoàn phường phối hợp cùng Nghiệp đoàn Giáo viên mầm non phường trao 10 phần quà (gồm quà và 300.000 đồng/phần) cho đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Công đoàn xã Nhuận Đức, thăm hỏi công nhân tham gia chương trình "Bữa cơm Công đoàn"

Trước đó, Công đoàn xã Nhuận Đức đã phối hợp cùng Công đoàn cơ sở và Ban Giám đốc Công ty Shih-Fa Rubber Industries tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" cho 225 công nhân, lao động.

Tại chương trình, người lao động được thưởng thức suất ăn có giá 70.000 đồng (cao hơn 50.000 đồng so với bữa ăn giữa ca bình thường). Dịp này, công ty đã tặng 20 phần quà cho lao động khó khăn (500.000 đồng/phần).