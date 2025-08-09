HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Đẩy mạnh chăm lo người lao động sau khi kiện toàn bộ máy Công đoàn phường, xã

Tin-ảnh: MAI CHI

(NLĐO)- Nhiều Công đoàn phường, xã đã công bố quyết định thành lập và triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Sáng 9-8, Công đoàn phường An Phú Đông, TP HCM đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định nhân sự Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ Công đoàn phường. Tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố quyết định của LĐLĐ TP HCM về việc chỉ định BCH, Ban Thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn phường An Phú Đông.

Đẩy mạnh chăm lo cho người lao động sau khi kiện toàn bộ máy Công đoàn phường, xã - Ảnh 1.

Ban chấp hành Công đoàn phường An Phú Đông, TP HCM nhận quyết định chỉ định

Theo đó, BCH Công đoàn phường An Phú Đông gồm 9 thành viên. Trong đó, ông Lương Chánh Định, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường; bà Nguyễn Thị Thu Anh là phó Chủ tịch Công đoàn phường.

Tại chương trình, Công đoàn phường An Phú Đông đã trao 14 phần quà cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi phần trị giá 500.000 đồng.

Đẩy mạnh chăm lo cho người lao động sau khi kiện toàn bộ máy Công đoàn phường, xã - Ảnh 2.

Ông Lương Chánh Định, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường An Phú Đông, được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường

Dịp này, Công đoàn phường An Phú Đông cũng đã triển khai chương trình công tác Công đoàn phường 6 tháng cuối năm 2025. Cụ thể, Công đoàn phường sẽ tiếp tục chăm lo các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; vận động xây dựng "Mái ấm Công đoàn" để hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở; thực hiện tốt kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2026 cho đoàn viên, lao động với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết;

Bên cạnh đó, triển khai chương trình "Phúc lợi đoàn viên", nhân rộng các mô hình thiết thực chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động; phát triển, nhân rộng các mô hình xây dựng môi trường lao động chất lượng tốt, doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách chăm lo cho người lao động...

Đẩy mạnh chăm lo cho người lao động sau khi kiện toàn bộ máy Công đoàn phường, xã - Ảnh 3.

Bà Hồ Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú Đông, trao quà cho lao động khó khăn

Cùng ngày, Công đoàn phường Phú Thọ Hòa đã công bố quyết định thành lập và ra mắt BCH Công đoàn phường được LĐLĐ TP HCM chỉ định (gồm 11 thành viên). Bà Nguyễn Ngọc Nga- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường; bà Trần Thị Mai là Phó Chủ tịch Công đoàn phường.

Dịp này, các Công đoàn cơ sở đã đăng ký công trình, mô hình thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn của đất nước; LĐLĐ TP HCM đã trao 54 suất hỗ trợ (1 triệu đồng/suất) cho đoàn viên, lao động khó khăn; Công đoàn phường phối hợp cùng Nghiệp đoàn Giáo viên mầm non phường trao 10 phần quà (gồm quà và 300.000 đồng/phần) cho đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn.

Đẩy mạnh chăm lo cho người lao động sau khi kiện toàn bộ máy Công đoàn phường, xã - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Công đoàn xã Nhuận Đức, thăm hỏi công nhân tham gia chương trình "Bữa cơm Công đoàn"

Trước đó, Công đoàn xã Nhuận Đức đã phối hợp cùng Công đoàn cơ sở và Ban Giám đốc Công ty Shih-Fa Rubber Industries tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" cho 225 công nhân, lao động.

Tại chương trình, người lao động được thưởng thức suất ăn có giá 70.000 đồng (cao hơn 50.000 đồng so với bữa ăn giữa ca bình thường). Dịp này, công ty đã tặng 20 phần quà cho lao động khó khăn (500.000 đồng/phần).

Tin liên quan

Công đoàn phường Phú Nhuận chăm lo cho đoàn viên sau khi kiện toàn bộ máy

Công đoàn phường Phú Nhuận chăm lo cho đoàn viên sau khi kiện toàn bộ máy

(NLĐO) - Sau khi kiện toàn bộ máy nhân sự, Công đoàn phường Phú Nhuận sẽ thực hiện các nhiệm vụ, nhằm chăm lo, bảo vệ cho đoàn viên - lao động

Danh sách 13 Chủ tịch Công đoàn phường, xã thuộc tổ công tác số 8- LĐLĐ TP HCM

(NLĐO) - Ban Chấp hành 13 Công đoàn phường, xã thuộc tổ công tác số 8- LĐLĐ TP HCM tiếp tục nắm chắc tình hình đời sống, việc làm của người lao động

LĐLĐ TP HCM công bố quyết định thành lập Công đoàn phường, xã, đặc khu

(NLĐO) - LĐLĐ TP HCM công bố quyết định thành lập 139 công đoàn phường, xã, đặc khu và 9 tổ công tác quản lý địa bàn

người lao động công đoàn LĐLĐ TP HCM đoàn viên công nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo