Công đoàn xã Bình Mỹ: Tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Công đoàn xã Bình Mỹ: Tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp

MAI CHI

(NLĐO)- Nhiều chỉ tiêu về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp đã được Công đoàn xã Bình Mỹ, TP HCM đề ra trong nhiệm kỳ mới

Sáng 18-10, Công đoàn xã Bình Mỹ, TP HCM đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Công đoàn xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Đại biểu Công đoàn xã Bình Mỹ, TP HCM


Công đoàn xã Bình Mỹ: Tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự hội nghị

Thời gian qua, Công đoàn xã đã chăm lo cho 124 đoàn viên, NLĐ khó khăn; tặng 5 suất học bổng cho con đoàn viên hiếu học; vận động sửa chữa một căn nhà cho NLĐ thuộc gia đình chính sách; phối hợp cùng các Công đoàn cơ sở tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" góp phần nâng chất bữa ăn ca cho 8.260 đoàn viên với tổng kinh phí thực hiện hơn 252 triệu đồng…

Công đoàn xã Bình Mỹ: Tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp - Ảnh 2.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu hội nghị

Bên cạnh đó, Công đoàn xã Bình Mỹ cũng đã hướng dẫn Công đoàn cơ sở chủ động đổi mới về hình thức và nội dung hoạt động theo hướng đa dạng, chất lượng, hiệu quả, thiết thực, bám sát thực tiễn đời sống, việc làm của CNVC-LĐ; Chú trọng thực hiện công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, góp phần cải thiện chế độ chính sách cho người lao động, tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn xã Bình Mỹ đề ra 15 chỉ tiêu. Trong đó, đáng chú ý là nhóm chỉ tiêu về tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp. Cụ thể, phấn đấu 75% Công đoàn cơ sở phối hợp đơn vị sử dụng lao động tổ chức và nâng chất Hội nghị người lao động, gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo, Ban giám đốc doanh nghiệp với công nhân, lao động theo quy định; 85% Công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động.

Công đoàn xã Bình Mỹ: Tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp - Ảnh 3.

Ban chấp hành Công đoàn xã Bình Mỹ ra mắt hội nghị

Bên cạnh đó, phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở có cán bộ làm công tác dư luận xã hội và 100% Công đoàn cơ sở có từ 300 lao động trở lên thành lập tổ dư luận xã hội (có quyết định thành lập); 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định; 75% Công đoàn cơ sở trở lên tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đề nghị Công đoàn xã sớm xây dựng chương trình hành động, các giải pháp cụ thể, lộ trình thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Hội nghị Đại biểu Công đoàn, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030, phù hợp với tình hình, đặc điểm của đoàn viên, người lao động trên địa bàn. Ngoài ra, cần thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động; nâng cao vai trò chủ động của Công đoàn trong nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyên vọng người lao động để tham gia ngay từ đầu với người sử dụng lao động trong việc xây dựng các chế độ, chính sách cho người lao động.

Công đoàn xã Bình Mỹ: Tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp - Ảnh 4.

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đại diện LĐLĐ TP HCM cũng đề nghị Công đoàn xã chú trọng tổ chức tốt các phong trào thi đua; Quan tâm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động; Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn vừa có trình độ, thông thạo nghiệp vụ, vừa tận tâm, yêu nghề. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, chia sẻ, hỗ trợ, bảo vệ cán bộ Công đoàn...

Công đoàn xã Bình Mỹ: Tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp - Ảnh 5.

Ông Hồ Nhựt Minh được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn xã Bình Mỹ, TP HCM

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn xã được LĐLĐ TP HCM chỉ định cũng đã ra mắt đại biểu. Ông Hồ Nhựt Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn xã Bình Mỹ; Ông Đỗ Đình Thụy là Phó Chủ tịch Công đoàn xã.

Tin liên quan

Công đoàn phường Tân Sơn: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện

Công đoàn phường Tân Sơn: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện

(NLĐO) - Đến năm 2030, phường Tân Sơn, TP HCM thành lập ít nhất 15 Công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn

Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Hôm nay (17-10), Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Tân Bình, TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra với 50 đại biểu tham gia.

Gương sáng Công Đoàn: Lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo

Không chỉ gương mẫu, nhiệt tình trong công việc, họ còn là những cán bộ Công đoàn tận tụy, hết lòng vì đoàn viên - lao động

người lao động công đoàn đoàn viên xã Bình Mỹ hội nghị Công đoàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo