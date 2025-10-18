Công đoàn xã Bình Mỹ: Tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp

Sáng 18-10, Công đoàn xã Bình Mỹ, TP HCM đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Công đoàn xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Đại biểu Công đoàn xã Bình Mỹ, TP HCM





Đại biểu tham dự hội nghị

Thời gian qua, Công đoàn xã đã chăm lo cho 124 đoàn viên, NLĐ khó khăn; tặng 5 suất học bổng cho con đoàn viên hiếu học; vận động sửa chữa một căn nhà cho NLĐ thuộc gia đình chính sách; phối hợp cùng các Công đoàn cơ sở tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" góp phần nâng chất bữa ăn ca cho 8.260 đoàn viên với tổng kinh phí thực hiện hơn 252 triệu đồng…

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu hội nghị

Bên cạnh đó, Công đoàn xã Bình Mỹ cũng đã hướng dẫn Công đoàn cơ sở chủ động đổi mới về hình thức và nội dung hoạt động theo hướng đa dạng, chất lượng, hiệu quả, thiết thực, bám sát thực tiễn đời sống, việc làm của CNVC-LĐ; Chú trọng thực hiện công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, góp phần cải thiện chế độ chính sách cho người lao động, tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn xã Bình Mỹ đề ra 15 chỉ tiêu. Trong đó, đáng chú ý là nhóm chỉ tiêu về tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp. Cụ thể, phấn đấu 75% Công đoàn cơ sở phối hợp đơn vị sử dụng lao động tổ chức và nâng chất Hội nghị người lao động, gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo, Ban giám đốc doanh nghiệp với công nhân, lao động theo quy định; 85% Công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động.

Ban chấp hành Công đoàn xã Bình Mỹ ra mắt hội nghị

Bên cạnh đó, phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở có cán bộ làm công tác dư luận xã hội và 100% Công đoàn cơ sở có từ 300 lao động trở lên thành lập tổ dư luận xã hội (có quyết định thành lập); 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định; 75% Công đoàn cơ sở trở lên tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đề nghị Công đoàn xã sớm xây dựng chương trình hành động, các giải pháp cụ thể, lộ trình thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Hội nghị Đại biểu Công đoàn, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030, phù hợp với tình hình, đặc điểm của đoàn viên, người lao động trên địa bàn. Ngoài ra, cần thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động; nâng cao vai trò chủ động của Công đoàn trong nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyên vọng người lao động để tham gia ngay từ đầu với người sử dụng lao động trong việc xây dựng các chế độ, chính sách cho người lao động.

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đại diện LĐLĐ TP HCM cũng đề nghị Công đoàn xã chú trọng tổ chức tốt các phong trào thi đua; Quan tâm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động; Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn vừa có trình độ, thông thạo nghiệp vụ, vừa tận tâm, yêu nghề. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, chia sẻ, hỗ trợ, bảo vệ cán bộ Công đoàn...

Ông Hồ Nhựt Minh được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn xã Bình Mỹ, TP HCM

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn xã được LĐLĐ TP HCM chỉ định cũng đã ra mắt đại biểu. Ông Hồ Nhựt Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn xã Bình Mỹ; Ông Đỗ Đình Thụy là Phó Chủ tịch Công đoàn xã.