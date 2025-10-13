HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Gương sáng Công Đoàn: Lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo

THANH NGA - THẢO NGUYỄN

Không chỉ gương mẫu, nhiệt tình trong công việc, họ còn là những cán bộ Công đoàn tận tụy, hết lòng vì đoàn viên - lao động

Từ một công nhân (CN) sản xuất trực tiếp, nhờ cần cù và ham học hỏi, chị Lê Thị Hương đã được đề bạt vị trí Giám đốc Tài chính - Nhân sự kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu (phường Tân Hiệp, TP HCM).

Công nhân thương, doanh nghiệp quý

Ở cương vị nào, chị Hương cũng làm việc bằng tất cả sự nhiệt tình, sáng tạo. Mới đây, chị đã được đề nghị trao tặng Giải thưởng "Nữ đoàn viên năng động, sáng tạo, trách nhiệm" của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chị Hương sinh ra ở vùng quê nghèo Thanh Hóa. Hơn 20 năm trước, chị quyết định vào miền Nam lập nghiệp. Là một CN cần cù, chăm chỉ, chị từng bước trau dồi kiến thức, kỹ năng, trình độ để dần khẳng định năng lực, uy tín tại doanh nghiệp (DN).

Suốt thời gian làm việc tại Công ty Cửa Ý - Á Châu, chị Hương đã có nhiều sáng kiến, đóng góp vào sự phát triển của DN. Trong đó, đáng chú ý là sáng kiến cải tiến máy tạo phôi giấy carton, giúp tăng sản lượng gấp đôi và giảm thời gian sản xuất từ 2,5 giờ còn 1,25 giờ. Sáng kiến này đã góp phần cải thiện đáng kể về sản lượng và giảm giá thành, làm lợi cho công ty 900 triệu đồng/năm.

Với vai trò là đại diện tập thể người lao động (NLĐ) Công ty Cửa Ý - Á Châu, chị Hương đã chủ động cùng Công đoàn công ty tư vấn cho ban giám đốc xây dựng hàng loạt chế độ phúc lợi cho CN. Chẳng hạn, dịp Lễ Quốc khánh 2-9, ngoài việc thưởng tiền mặt, công ty còn tổ chức cho những CN có thành tích xuất sắc ra tham quan thủ đô Hà Nội.

Chị Hương là người khởi xướng và trực tiếp tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực cho CN, như: chúc mừng sinh nhật đoàn viên, "Bữa cơm Công đoàn"… Những hoạt động này vừa động viên vừa tạo không khí vui vẻ, cởi mở trong toàn công ty. Thỉnh thoảng, chị lại bỏ tiền túi tặng quà cho CN.

Chị Hương còn là người đề xuất và trực tiếp "xắn tay áo" cùng NLĐ thực hiện công trình xây dựng khu sinh hoạt văn hóa - thể thao trị giá 800 triệu đồng. Khu vực này có thư viện để NLĐ đọc sách; có bàn đá banh, bida thư giãn. Buổi trưa, NLĐ có 1 giờ nghỉ ngơi, ăn cơm và buổi chiều có 1 giờ giải lao trước khi tăng ca. Thời gian trống này, họ có thể đến khu sinh hoạt văn hóa - thể thao uống nước, đọc sách, tham gia các trò chơi hoặc tranh thủ chợp mắt. Trước đó, chị cũng đã kiến nghị ban giám đốc đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà ăn...

Chị Hương còn tích cực tuyên truyền lịch sử, văn hóa Việt Nam, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước trong đoàn viên - lao động. CN của công ty được tổ chức xem phim tư liệu về các sự kiện lịch sử; được khuyến khích mặc áo cờ đỏ sao vàng. Công đoàn và lãnh đạo DN cũng chú trọng tổ chức lễ chào cờ trang trọng nhân các ngày lễ lớn của dân tộc...

Nhắc đến nữ Chủ tịch Công đoàn cơ sở này, bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, luôn dành lời khen ngợi. "Nhiều năm qua, Công ty Cửa Ý - Á Châu là DN điển hình với những mô hình chăm lo sáng tạo, thiết thực, hấp dẫn đoàn viên - lao động. Nữ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Lê Thị Hương đã góp sức rất lớn vào thành quả này với sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm, luôn hướng về NLĐ" - bà nhận xét.

Gương sáng Công Đoàn: Lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo - Ảnh 1.

Chị Lê Thị Hương có nhiều sáng kiến, đóng góp vào sự phát triển của Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu. Ảnh: THẢO NGUYỄN

Đồng hành với người lao động

Cũng xuất thân từ một CN, sau hơn 10 năm nỗ lực, chị Nguyễn Thị Huyền đã trở thành kỹ thuật xưởng tại Công ty TNHH Thái Sơn S.P (phường Long Phước, TP HCM).

Chị Huyền vốn yêu thích may vá nên tập tành công việc này từ nhỏ. Vì vậy, khi vào Công ty Thái Sơn S.P làm việc, chị đã may thuần thục và được bố trí vào bộ phận may mẫu. Nhờ nắm bắt công việc nhanh, chỉ sau một thời gian ngắn, chị được chuyển qua bộ phận kỹ thuật xưởng.

Tại bộ phận mới này, chị Huyền có điều kiện quan sát, học hỏi nhiều hơn, từ đó cho ra đời nhiều sáng kiến. Một trong những sáng kiến nổi bật của chị là cải tiến máy quay cổ bằng rulo. Trước đây, việc hoàn thiện phần cổ áo của những đơn hàng thời trang khá phức tạp, CN rất khó canh chính xác. Để khắc phục, công ty đã đầu tư máy quay rulo. Song, máy này rất khó vận hành chuẩn xác, dẫn đến chất lượng sản phẩm vẫn chưa được cải thiện.

Để giải quyết, chị Huyền mày mò thiết kế, chế tạo cữ canh lề cố định cổ áo, giúp CN thao tác dễ hơn. Thiết kế này nhanh chóng được đưa vào thử nghiệm và thành công ngoài mong đợi, sản phẩm đạt chất lượng cao hơn, năng suất lao động tăng 30%.

Sau sáng kiến nêu trên, chị Huyền còn có nhiều ý tưởng được ban giám đốc đánh giá cao. Trong đó, đáng chú ý là sáng kiến cải tiến kỹ thuật "đường lai trang trí hình con sò", "đóng nút canh cữ bằng tia laze", giúp bỏ hẳn công đoạn lấy dấu, tiết kiệm được nhân công…

Sau khi cho ra đời hàng loạt sáng kiến, chị Huyền được công ty tin tưởng giao phụ trách CLB Sáng tạo tại DN. Với vai trò là nhóm trưởng, chị đã tích cực hỗ trợ các thành viên CLB giới thiệu nhiều sáng kiến, góp phần tăng năng suất, tăng lợi nhuận cho DN. Chị còn đóng góp thiết thực vào quá trình thành lập Tổ Cải tiến năng suất, giúp cải thiện đời sống NLĐ tại công ty...

Không chỉ giỏi chuyên môn, chị Huyền còn là một Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở năng nổ. Làm việc trực tiếp tại nhà máy, chị được giao tiếp xúc, lắng nghe, tổng hợp ý kiến của NLĐ về điều kiện, môi trường làm việc và nghỉ ngơi, chính sách, phúc lợi… Từ đó, chị tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Công đoàn công ty các giải pháp cải thiện phúc lợi và môi trường làm việc cho NLĐ.

Với nhiều sáng kiến hữu ích, chị Huyền trở thành hạt nhân trong phong trào thi đua tại DN. Bà Châu Thị Ngọc Liên, Chủ tịch Công đoàn Công ty Thái Sơn S.P, đánh giá: "Chị Huyền là một cán bộ Công đoàn gương mẫu, luôn nêu gương và đồng hành cùng CN, giúp phát huy sức sáng tạo trong công việc. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã thống nhất giới thiệu chị tham dự Giải thưởng Tôn Đức Thắng 2025". 

Gương sáng Công Đoàn: Lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Huyền vừa là lao động giỏi vừa là cán bộ Công đoàn tâm huyết tại Công ty TNHH Thái Sơn S.P. Ảnh: THANH NGA

Giàu lòng nhân ái

Không chỉ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho CN tại công ty, chị Lê Thị Hương còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Năm 2024, chị vận động DN hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ 1 tỉ đồng. Chị nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội do chính quyền địa phương phát động, hỗ trợ nhiều học sinh nghèo vượt khó...

Vì vậy, mỗi khi nhắc đến chị Hương, không chỉ NLĐ Công ty Cửa Ý - Á Châu quý mến mà người dân trên địa bàn DN trú đóng cũng rất trân trọng.


Tin liên quan

Tôn vinh nữ cán bộ, đoàn viên tham gia phòng chống dịch Covid-19

Tôn vinh nữ cán bộ, đoàn viên tham gia phòng chống dịch Covid-19

LĐLĐ quận 5, TP HCM vừa tuyên dương 102 nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn và tình nguyện viên tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19.

150 nữ cán bộ Công đoàn thăm quê hương Nữ tướng Nguyễn Thị Định

150 nữ cán bộ Công đoàn cơ sở đã tham gia chuyến về nguồn tại tỉnh Bến Tre do LĐLĐ TP Thủ Đức, TP HCM tổ chức ngày 12-11.

Nữ cán bộ miệt mài giúp nhiều người dân có lương hưu

(NLĐO) - Gần 20 năm nay, chị Nguyễn Thị Lý (ở Tuyên Quang) đã dành nhiều thời gian để vận động bà con tham gia BHXH tự nguyện, BHYT để có lương hưu, an tâm khi tuổi già

    Thông báo