Theo đó, cán bộ LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương: 2 cá nhân; cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: 2 cá nhân; cán bộ Công đoàn cơ sở: 6 cá nhân.

Danh sách các cá nhân được hội đồng thông qua đoạt Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III năm 2022 gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang; Nguyễn Anh Thư, Chủ tịch LĐLĐ huyện Bến Lức, LĐLĐ tỉnh Long An; Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng, LĐLĐ TP Hà Nội; Doãn Thị Thu Giang, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MCNEX Vina, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình; Trần Thị Thanh Phượng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Việt Thắng 1 - Công ty cổ phần, Công đoàn Dệt may Việt Nam; Giang Thị Thu Hiền, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Ban Công đoàn Quốc phòng; Trần Thị Hồng Vân, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nissei Electric Việt Nam, LĐLĐ TP HCM; Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP May Công Tiến, thị xã Gò Công, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang; Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki EDS VN, LĐLĐ tỉnh Bình Dương.



Bà Trần Thị Hồng Vân, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nissei Electric Việt Nam (bên phải), tặng quà cho công nhân khó khăn trong mùa dịch. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là giải thưởng cao quý của Tổng LĐLĐ Việt Nam dành tặng cán bộ Công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.