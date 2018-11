7 sai lầm khiến bạn bị cô lập nơi công sở

03/11/2018 10:37

Tư tưởng chỉ cần "việc mình mình làm thế là đủ" không phải là cách tư duy của một người đi làm khôn ngoan.

Nếu bạn cho rằng, mối quan hệ đồng nghiệp chẳng quan trọng, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống, công việc thì bạn đã sai lầm. Nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu bạn có mối quan hệ gắn bó với đồng nghiệp, năng suất làm việc của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng thật không may, khi bắt đầu ở nơi làm việc mới, chúng ta có thể mắc phải những sai lầm tác động xấu đến mối quan hệ với đồng nghiệp sau đây:



1. Không nhớ tên đồng nghiệp

Cái tên là âm thanh ngọt ngào và quan trọng nhất đối với mỗi cá nhân. Nhà thuyết trình nổi tiếng và tác giả cuốn sách "How to Win Friends and Influence People", Dale Carnegie gợi ý rằng hãy gọi tên đối phương ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, bởi vì đó là các cả 2 ghi nhớ tên của nhau và thể hiện sự tôn trọng nhau.

Trong lần tới gặp mặt, khi bạn chủ động gọi tên đồng nghiệp, điều đó sẽ khiến đối phương cảm thấy dễ chịu, có mối liên hệ thân thiện hơn với bạn. Đó cũng là tiền đề để xây dựng những mối quan hệ tốt ở nơi làm việc.

2. Không bao giờ mời đồng nghiệp ăn uống

Khi ai đó đi ngang qua chỗ làm việc của bạn, hãy mời họ nếm những món ăn bạn đang có.

Khi ai đó đi ngang qua chỗ làm việc của bạn, hãy mời họ nếm những món ăn bạn đang có. Khi bắt đầu ở nơi làm việc mới, hãy thể hiện sự thân thiện của bạn bằng cách mang một ít đồ ăn vặt đến và mời mọi người. Chỉ đơn giản là mua một ít bánh kẹo, trái cây đến và chia sẻ với mọi người, đó là cách giúp bạn chào hỏi và làm quen với đồng nghiệp.

3. E ngại khi kết bạn với đồng nghiệp trên mạng xã hội

Nếu bạn muốn học hỏi hơn nữa về công việc, công ty và trở thành những người bạn của đồng nghiệp, bạn nên tìm hiểu về sở thích và những thành tựu của họ. Đầu tiên, nó sẽ giúp bạn tìm được điểm chung để trò chuyện. Thứ 2, nó sẽ giúp bạn học được điều gì nên nói và điều gì không nên nói ở công ty.

Chú ý, bạn không nên lan truyền những thông tin chưa xác thực mà bạn nghe được từ người khác nếu không muốn trở thành kẻ đưa chuyện đáng ghét.

4. Cố gắng thể hiện là người quảng giao

Hãy nhớ rằng, chuyện riêng không nên đem ra bàn luận nơi công sở.

Dĩ nhiên, nếu bạn có thể gây cảm tình với nhiều người ở nơi làm việc thì thật tuyệt vời. Nhưng nếu quá nôn nóng kết bạn với đồng nghiệp, bạn sẽ vô tình khiến họ xa lánh mình hơn. Bạn cần tìm ra một cách để giao tiếp với mọi người bởi bên cạnh những người sôi nổi, thích trò chuyện còn có những người trầm tính, ít nói.

Đừng cố gắng làm thân với mọi người quá nhanh. Đừng chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân của bạn. Hãy nhớ rằng, chuyện riêng không nên đem ra bàn luận nơi công sở.

5. Không khen ngợi người khác

Nếu bạn nhận thấy khả năng đặc biệt của đồng nghiệp khác, hãy dành cho họ những lời khen chân thành. Những lời khen thực sự sẽ cho mọi người thấy bạn là một người cởi mở và tốt bụng. Điều quan trọng nhất là sự trung thực và chân thành. Và tốt nhất, bạn nên tránh những lời khen dễ gây hiểu lầm.



Những lời khen thực sự sẽ cho mọi người thấy bạn là một người cởi mở và tốt bụng.

6. Bạn không trung lập



Nếu bạn thấy rằng có sự chia phe, nhóm ở nơi làm việc, đừng tham gia vào điều đó. Hãy giữ quan điểm trung lập, đối xử lịch sự và đúng mực với tất cả mọi người. Hãy tránh xa những cuộc trò chuyện tiêu cực về người khác. Về lâu dài, giữ quan điểm trung lập như vậy sẽ giúp bạn có mối quan hệ tích cực, làm việc hiệu quả hơn.

7. Không chú ý đến ngôn ngữ cơ thể của bản thân

Ngôn ngữ cơ thể thực sự rất quan trọng trong giao tiếp. Đó là một cách ngầm gửi tín hiệu đến đối phương khi giao tiếp. Vì vậy, không chú ý điều chỉnh ngôn ngữ cơ thể, bạn có thể khiến đồng nghiệp cảm thấy khó gần và tránh nói chuyện với bạn.



Không chú ý điều chỉnh ngôn ngữ cơ thể, bạn có thể khiến đồng nghiệp cảm thấy khó gần.

Luôn có một khuôn mặt u sầu, dùng đồ vật chỉ vào người khác, giọng nói gay gắt... Đó là những thứ khiến đồng nghiệp tránh xa bạn. Nếu bạn muốn tạo ấn tượng tốt với mọi người trong giao tiếp, hãy chú ý những điều sau:

- Nhìn vào đối phương khi trò chuyện.

- Vận dụng ngôn ngữ cơ thể linh hoạt trong giao tiếp.

- Không dùng ngón tay, đồ vật để chỉ vào người khác.

- Mỉm cười lịch sự khi trò chuyện.

- Đừng che miệng khi giao tiếp.

Thực hiện những bí quyết đơn giản này sẽ giúp bạn trở thành một người lịch thiệp, dễ mến và có những mối quan hệ tích cực không chỉ ở nơi làm việc mà còn trong mọi hoàn cảnh khác.

Theo Nhịp sống kinh tế/Brightside