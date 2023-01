Những ngày cận Tết, hàng loạt chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên - lao động đã được các cấp Công đoàn tại TP HCM triển khai. Tại quận 12, TP HCM, 420 đoàn viên khó khăn tại các nghiệp đoàn trên địa bàn rất phấn khởi khi được tham gia chương trình họp mặt do LĐLĐ TP HCM tổ chức. Ở đây, đoàn viên được giao lưuvới những người cùng hoàn cảnh, thưởng thức văn nghệ, xem múa lân và dùng tiệc nhẹ. Đặc biệt, họ rất xúc động khi được lãnh đạo LĐLĐ TP chúc Tết và tặng quà.



Ấm áp, ý nghĩa

Ngoài 70 tuổi, ông Khưu Văn Trai, đoàn viên Nghiệp đoàn xe ôm truyền thống quận 12 vẫn bám trụ với nghề. Ông Trai cho hay nghề chạy xe ôm truyền thống đang gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với đội ngũ chạy xe ôm công nghệ. Đa số người chạy xe ôm truyền thống đã lớn tuổi, không rành công nghệ nên không thể chuyển qua chạy xe ôm công nghệ, cũng không thể kiếm việc làm khác.

Do ông Trai chỉ chạy cho một số mối quen nên thu nhập bấp bênh, ngày nhiều thì kiếm được hơn 100.000 đồng, ngày ít thì không có đồng nào. Vợ ông cũng đã lớn tuổi, chỉ ở nhà giúp con trông cháu nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. "Giờ còn khỏe nên tôi cố làm để con cái đỡ gánh nặng. Hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn nên mấy chục năm qua tôi chưa có cái Tết trọn vẹn. Do vậy, được dự họp mặt tôi vui lắm" - ông Trai bộc bạch.

Họp mặt cuối năm là sự cố gắng của doanh nghiệp khi bị ảnh hưởng về đơn hàng

Đó cũng là cảm nhận của bà Huỳnh Thị Luận (52 tuổi), đoàn viên Nghiệp đoàn giúp việc nhà quận Bình Tân, TP HCM khi tham gia chương trình họp mặt dịp Tết Nguyên đán 2023 tổ chức tại Nhà văn hóa Lao động quận.

Khoảng 3 năm trước, khi con trai vào đại học, bà Luận từ tỉnh Vĩnh Long lên TP HCM xin giúp việc gia đình để có tiền trang trải việc học cho con. Bà ăn ngủ tại nhà chủ, hằng ngày, ngoài lau chùi, dọn dẹp, nấu ăn. Bà còn phụ việc cho quán ăn của chủ nhà. Thu nhập 7 triệu đồng/tháng trong khi phải trang trải chi phí sinh hoạt cho 2 mẹ con nên bà không tích lũy được là bao.

Ở quê, chồng bà Luận làm ruộng thuê chỉ đủ ăn. Mỗi năm bà chỉ về quê thăm gia đình vào dịp Tết. Lâu lâu mới về quê nên bà cũng muốn mua sắm chút quà Tết cho gia đình, nhưng nghĩ đến học phí của con bà lại nấn ná nên cận ngày về vẫn chưa mua sắm được gì. Khi nhận được phần quà Tết (gồm quà là nhu yếu phẩm và tiền mặt) của tổ chức Công đoàn, bà Luận như trút được nỗi lo.

Gia đình tôi có Tết rồi

Năm 2022, nhiều doanh nghiệp may mặc bị ảnh hưởng đơn hàng khiến người lao động phải giảm giờ làm, nghỉ luân phiên hoặc nghỉ Tết sớm. Tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ may công nghiệp Thiện Chí (huyện Hóc Môn, TP HCM), công nhân nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 10-1 đến 20-2-2023. Trước đó, do bị giảm giờ làm, thu nhập giảm sút nên cuộc sống công nhân gặp nhiều khó khăn.



Chăm lo cho công nhân luôn được tổ chức Công đoàn quan tâm

Chị Nguyễn Thị Huế, công nhân công ty, cho biết khi 2 con còn nhỏ vợ chồng chị ly hôn. Một mình làm nuôi con rất vất vả nhưng chị vẫn cố gắng cầm cự. Tuy nhiên, khi con trai đầu bị bệnh tâm thần, cuộc sống của chị khó khăn thêm bội phần. Với thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng, chị phải tiết kiệm để có chi phí trị bênh cho con.

Đã vậy, năm 2022, công ty ít hàng, có tháng lương chị chỉ có hơn 3 triệu đồng/ tháng. Quá túng quẫn, có thời điểm chị phải đi vay nặng lãi để lo cho gia đình. Ngày Tết, chị Huế chỉ mong có gạo trong nhà, những thứ khác thì "liệu cơm gắp mắm". "Nay công ty cho nghỉ Tết đến 40 ngày, không có lương nên tôi lại càng lo. May sao có phần quà Tết (trị giá 1 triệu đồng) do LĐLĐ TP HCM trao tặng tại chương trình "Tết sum vầy-Xuân tri ân", tôi vơi đi phần nào nỗi lo" - chị Huế bộc bạch.



Công nhân không có điều kiện về quê sum họp gia đình tại buổi liên hoan cuối năm

Sau 3 năm không về thăm gia đình, chị Bùi Thị Hồng, công nhân Công ty TNHH MTV Giày dép Vĩnh Phong, dự định Tết Nguyên đán này sẽ đưa 2 con về Thanh Hóa đón Tết cùng ông bà, nhưng rđành lỗi hẹn. Chị Hồng cho hay từ tháng 8-2022, công ty bắt đầu gặp khó khăn về đơn hàng, công nhân ít việc, thu nhập giảm sút. Nếu như trước đây thu nhập của chị 10 triệu đồng/tháng thì nay chỉ còn gần 6 triệu đồng/tháng.

Công ty cho công nhân nghỉ Tết sớm, từ ngày 20-12-2022 đến 6-2-2023, thưởng Tết nửa tháng lương. Chồng chị là thợ sơn nước, công việc và thu nhập không ổn định, trong khi đang nuôi 2 con nhỏ, ở nhà trọ nên cuộc sống khá khó khăn. Vậy nên, đón Tết ở nhà trọ hằng năm chị cũng không sắm sửa gì nhiều, chỉ mua ít bánh kẹo để tạo không khí Tết cho các con.

Cùng 400 gia đình đồng nghiệp dự Chương trình "Tết sum vầy- Xuân tri ân" do LĐLĐ TP HCM tổ chức tại Công ty TNHH May mặc Song Ngọc (quận Bình Tân, TP HCM), chị Hồng cũng vơi đi nổi buồn. Tại đây, chị được xem ca sĩ biểu diễn, được lãnh đạo LĐLĐ thành phố chúc Tết, thưởng thức các món ăn đậm hương vị Tết và nhận quà (1 triệu đồng/phần).