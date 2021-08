Đã 3 tháng nay, vợ chồng anh Lê Long Hồ (quê ở An Giang) thuê trọ tại hẻm 389 Quốc lộ 13, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP HCM, không thể đi phụ hồ vì giãn cách xã hội. Không có thu nhập nên vợ chồng anh không thể gửi tiền về quê lo cho con. Hơn 10 năm gắn bó với thành phố, chưa bao giờ anh thấy khó khăn như lúc này. Do vậy, khi nghe chủ nhà trọ thông báo miễn tiền thuê phòng cho đến khi hết dịch, vợ chồng anh thở phào nhẹ nhõm. "Dịch Covid-19 kéo dài khiến công nhân (CN) thêm khốn khó, cũng may là cô chủ nhà trọ tốt bụng nên miễn tiền phòng chứ vợ chồng tôi cũng không biết xoay xở ra sao?" - anh Hồ bộc bạch.



Giúp công nhân trút gánh lo

Chủ nhà trọ mà anh Hồ nhắc đến là bà Phạm Thị Thủy Tiên (43 tuổi). Khi dịch Covid-19 tái bùng phát vào cuối tháng 4, bà Tiên đã giảm 50% tiền thuê phòng (900.000 đồng/phòng/tháng) cho CN. Thời điểm nhà trọ bị phong tỏa vì có ca nhiễm, CN không thể ra ngoài mua thực phẩm, bà quyết định tặng mỗi phòng 1,5 triệu đồng. Cùng với ban điều hành khu phố, bà Tiên đến từng phòng khảo sát nhu cầu về thực phẩm, nhu yếu phẩm của từng gia đình. Nếu gia đình nào mua hơn số tiền được hỗ trợ thì tự bù vào, ngược lại thì bà trả lại phần tiền thừa.

Bà Phạm Thị Thủy Tiên hỗ trợ thực phẩm cho công nhân khó khăn tại khu trọ Ảnh: HỒNG ĐÀO

Được hỗ trợ kịp thời nên số đông CN rất vui và đều có ý thức hợp tác phòng chống dịch. Cách đây 2 ngày, nghe bà Tiên thông báo sẽ tiếp tục miễn phí tiền trọ tháng 8, CN trong khu trọ rất mừng vì trút được gánh nặng tiền thuê nhà. Bà Tiên còn vận động các nhà hảo tâm tặng gạo, rau củ quả cho các gia đình CN nhằm giúp họ giảm chi tiêu sinh hoạt trong những ngày giãn cách xã hội. Đặc biệt, bà Tiên còn cho CN nợ tiền điện, nước đến khi nào đi làm, có thu nhập thì đóng.

Ông Nguyễn Đình Thưởng (65 tuổi), ngụ tại đường 671 phường Tân Phú, cũng là một chủ nhà trọ tích cực hưởng ứng chương trình "Nhà trọ 0 đồng" do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức phát động. Gia đình ông có 400 phòng trọ với 661 CN thuê. Chứng kiến những khó khăn mà người thuê trọ đang trải qua, ông thật sự cảm thông và mong muốn được sẻ chia một phần gánh nặng với họ. Khi biết được chủ trương chung của thành phố, ông hoàn toàn ủng hộ. Tháng 7 vừa qua, ông đã miễn phí cho 20 phòng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các phòng còn lại giảm 200.000 đồng/phòng. Tháng 8 này, ông tiếp tục miễn phí cho 30 phòng, các phòng còn lại đều giảm 300.000 đồng/phòng. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, ông thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ CN ở trọ thực phẩm, nhu yếu phẩm với tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng. Ông Thưởng còn là một trong những thành viên tích cực thường xuyên tham gia cùng phường và khu phố giữ chặt "Vùng an toàn" trong khu nhà trọ, không để xảy ra ca nhiễm mặc dù có số lượng phòng và người thuê trọ khá lớn.

Đồng cảm và sẻ chia

Mô hình "Nhà trọ 0 đồng" do LĐLĐ quận 8, TP HCM phát động cũng đã phát huy hiệu quả, góp phần san sẻ khó khăn với CN nhập cư. Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ quận 8, dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của CN, nhất là tại các khu nhà trọ bị phong tỏa, cách ly. Triển khai mô hình "Nhà trọ 0 đồng", LĐLĐ quận mong muốn giải tỏa phần nào nỗi lo chi tiêu sinh hoạt cho đoàn viên - lao động khó khăn.

Để thực hiện chương trình, đội ngũ cán bộ Công đoàn quận đã không ngại đến từng khu nhà trọ để vận động, thuyết phục các chủ nhà trọ giảm hoặc miễn tiền thuê phòng cho CN khó khăn trong các tháng 7, 8 và 9. Sau 2 ngày vận động, có 3 chủ nhà trọ đồng ý miễn 100% tiền thuê phòng và trên 30 khu nhà trọ giảm từ 50% trở lên (giá một phòng trọ từ 1,5 triệu đồng - 2 triệu đồng/tháng). Qua đó, đã có hơn 324 gia đình CN được hưởng lợi từ chương trình.

Ông Nguyễn Văn Nghiệp (ngụ tại số 142 Rạch Cát Bến Lức, phường 7) là một trong 3 chủ nhà trọ miễn 100% tiền trọ cho CN. Khu nhà trọ của ông Nghiệp có khoảng 140 phòng (giá thuê từ 1,2 triệu đồng - 1,8 triệu đồng/phòng/tháng). Đây là khu trọ bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh do có nhiều ca F0 và trải qua gần 1 tháng phong tỏa khiến cuộc sống của hơn 400 CN tại đây vô cùng vất vả. Là người có tấm lòng nên trước khi LĐLĐ quận 8 vận động, ông Nghiệp đã dự tính giảm 50% tiền thuê phòng cho CN, tuy nhiên sau khi trao đổi với cán bộ LĐLĐ quận, ông quyết định miễn phí toàn bộ tiền trọ tháng 8 cho 140 phòng trọ. Ông còn vận động người thân trong gia đình miễn thu tiền thêm 60 phòng trọ khác. Ông Nghiệp cho biết: "Suốt thời gian phong tỏa, chứng kiến cuộc sống vất vả, thiếu thốn của CN khi thất nghiệp và bị cách ly, tôi rất đồng cảm. Họ đều gắn bó với khu trọ này gần chục năm trời nên tôi không thể bỏ rơi họ được. Vì vậy, miễn tiền thuê trọ trong lúc này là sự chia sẻ thiết thực nhất, mong bà con sớm vượt qua khó khăn". Ngoài miễn tiền trọ, ông Nghiệp cũng thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ thực phẩm cho CN.