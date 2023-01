Chiều 23-1 (mùng 2 Tết), LĐLĐ TP HCM phối hợp với LĐLĐ quận Gò Vấp tổ chức họp mặt công nhân không có điều kiện về quê đón Tết tại khu nhà trọ ở khu phố 6, phường 14. Khu trọ có hơn 50 phòng, trong đó 21 gia đình khó khăn không có điều kiện về quê, ở lại TP HCM đón Tết.

Tại chương trình, ngoài việc dùng bữa với nhiều món ăn đậm hương vị Tết, mỗi gia đình công nhân còn được lãnh đạo LĐLĐ TP HCM chúc Tết, tặng quà (800.000 đồng/phần) và lì xì cho các em nhỏ.



Các gia đình lao động ở trọ không có điều kiện về quê đón Tết sum vầy trong chương trình họp mặt đầu năm

Quê ở tỉnh Đồng Tháp, cách TP HCM không quá xa nhưng năm nay, gia đình chị Đào Thị Hồng Phượng, công nhân Công ty CP Dệt may Thành Công (quận Tân Phú, TP HCM), đành ở lại thành phố đón Tết. Là công nhân may, thu nhập của chị Phượng khoảng 7 triệu đồng/tháng. Chồng chị là công nhân in ở một doanh nghiệp tư nhân, nhiều tháng qua không có việc làm, lương bấp bênh và không có thưởng Tết.

Mọi chi phí sinh hoạt, thuê phòng trọ, lo cho 2 con ăn học đều phụ thuộc vào khoản lương ít ỏi của chị Phượng nên thiếu trước hụt sau. Tết đến không thể về quê sum họp cùng gia đình nên chị rất buồn nhưng đành chịu. Chị chỉ mong năm mới công việc của vợ chồng đều ổn định để cuộc sống đỡ vất vả hơn và có điều kiện về quê sum vầy cùng người thân dịp Tết năm sau.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cùng các gia đình lao động ở trọ không có điều kiện về quê đón Tết

Gia đình chị Triệu Ngọc Thu, nhân viên tạp vụ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Tân Khang (quận Gò Vấp), cũng đã đón 3 cái Tết xa quê do điều kiện kinh tế khó khăn. Được tham gia chương trình họp mặt ấm cúng, vui vẻ, vợ chồng chị rất hạnh phúc, còn 2 đứa con nhỏ thì rất phấn khởi khi được nhận lì xì từ LĐLĐ TP HCM.

"Những buổi họp mặt đoàn viên như vầy vô cùng ý nghĩa, giúp lao động xa quê như chúng tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà khi Tết đến. Tôi mong chương trình sẽ tiếp tục được duy trì và nhân rộng để nhiều lao động xa quê được cảm nhận không khí Tết ấm áp, vui tươi" - chị Thu bày tỏ.



Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, lì xì cho con công nhân

Cùng thưởng thức bữa cơm ngày Tết ấm cúng với 59 thành viên các gia đình công nhân, bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, xúc động cho biết đội ngũ cán bộ Công đoàn có rất nhiều dịp tiếp xúc các đoàn viên - lao động. Thế nhưng, việc gặp gỡ, cùng ăn bữa cơm với các gia đình công nhân vào những ngày đầu năm mới là rất hiếm hoi.

"Tôi rất hạnh phúc khi được chung vui cùng gia đình công nhân xa quê vào dịp đặc biệt như vậy. Năm mới khởi đầu cho những cái mới và những điều tốt đẹp. Chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành quả tốt đẹp trong công việc và những dự định, kế hoạch trong năm mới sẽ thành công" - bà Thúy nhấn mạnh.

Dịp này, LĐLĐ quận Gò Vấp cũng tặng một phần quà cho chủ nhà trọ để tri ân vì đã luôn hỗ trợ, đồng hành với người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn, nhiều năm không tăng giá phòng, tạo điều kiện để công nhân xa quê yên tâm làm việc.

Buổi họp mặt gia đình công nhân được cán bộ LĐLĐ quận 12, TP HCM phục vụ chu đáo

Ngoài quận Gò Vấp, chương trình họp mặt công nhân không có điều kiện về quê đón Tết còn được LĐLĐ TP HCM triển khai tại quận 12 vào sáng mùng 2 Tết và trưa mùng 3 Tết tại quận Bình Tân.

Tại quận 12, TP HCM, 45 gia đình công nhân ở trọ, không có điều kiện về quê ăn Tết đã có buổi họp mặt tại phường Thạnh Lộc. Ngoài bữa cơm thân mật, tất cả gia đình công nhân còn được nhận quà và lì xì.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thăm gia đình công nhân tại khu trọ ở quận 12, TP HCM

Tại quận Bình Tân, 24 gia đình công nhân với 51 thành viên không có điều kiện về quê đón Tết trú tại khu nhà trọ trên đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo cũng đã cùng lãnh đạo LĐLĐ TP HCM dùng bữa cơm thân mật dịp đầu xuân; được nhận quà, lì xì.

Gia đình công nhân tại khu trọ ở quận 12, TP HCM cùng sum vầy trong bữa cơm ngày Tết

Cảm kích trước sự quan tâm của lãnh đạo LĐLĐ TP HCM cùng đội ngũ cán bộ Công đoàn và chủ nhà trọ, các gia đình công nhân, lao động cho biết sẽ sống, làm việc thật tốt, nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng TP HCM ngày càng phát triển.