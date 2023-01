Tham gia chương trình họp mặt 1.000 đoàn viên - lao động khó khăn Xuân Quý Mão năm 2023, chị Phan Thị Anh Thư, công nhân Công ty TNHH Thương mại Việt Vương (quận 12, TP HCM) rất xúc động. Chương trình do LĐLĐ TP HCM phối hợp cùng Thành Đoàn thành phố, Thành ủy TP Thủ Đức và Ban Quản lý khu Công nghệ cao tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, thăm hỏi công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết

Chị Anh Thư cho biết quê ở Hà Nội, làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Việt Vương hơn 10 năm nay. Vài ba năm gia đình chị thu xếp về quê ăn Tết một lần, còn lại đều đón Tết ở TP HCM. Mấy năm dịch COVID-19, gia đình chị không về được, năm nay dự định sẽ về đoàn tụ với người thân nhưng phần vì chi phí đi lại cao, phần vì lương, thưởng năm nay đều bị giảm nên gia đình chị chọn ở lại. Đến khi tham gia chương trình gặp mặt, chị mới cảm thấy không khí Tết.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, thực hiện nghi thức khai Xuân cùng công nhân

"Chúng tôi vừa được xem ca nhạc, vừa được lãnh đạo thành phố chúc Tết, cùng quây quần bên bàn tiệc, cảm xúc rất khó tả. Tôi mong sẽ có thêm nhiều chương trình ấm áp như vậy dành cho công nhân xa quê" - chị Anh Thư bày tỏ.

Có 1.000 công nhân khó khăn của TP HCM được họp mặt, tặng quà nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, cho biết sau 2 năm chịu tác động nặng nề bởi dịch COVID-19, TP HCM cùng với cả nước bước vào năm 2022 với ý chí quyết tâm lấy lại những gì đã mất. Nhờ sự chung sức đồng lòng vượt khó của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự nỗ lực vượt bậc trong lao động sản xuất của đội ngũ đoàn viên - lao động, thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, tặng quà cho công nhân khó khăn

Đi liền với phục hồi, phát triển kinh tế, thành phố tập trung chăm lo công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, ổn định thị trường lao động, tạo mọi điều kiện để công nhân từ các tỉnh quay trở lại làm việc ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Năm qua, đội ngũ công nhân - lao động luôn phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đua đạt thành tích cao trong lao động sản xuất, vì cuộc sống tốt đẹp của mỗi người, mỗi nhà, vì sự phát triển của doanh nghiệp, của thành phố và đất nước.

Công nhân khó khăn được nhận quà và lời chúc Tết từ lãnh đạo TP HCM và Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tham gia chương trình "Tết sum vầy - Xuân tri ân" do Công đoàn ngành Dệt may TP HCM tổ chức cho gia đình công nhân nhưng gia đình chị Lê Thị Thùy Linh, nhân viên bảo vệ Công ty TNHH May Thêu giày An Phước chỉ có hai mẹ con. Chị Linh cho biết chị làm ca hành chánh, thu nhập chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng. Chồng chạy xe công nghệ, thu nhập bấp bênh. "Tôi được thưởng 1 tháng lương cơ bản còn chồng thì không có thưởng. Quê ở An Giang nhưng Tết này gia đình tôi quyết định ở lại nhà trọ ăn Tết để tiết kiệm chi phí. Được xem văn nghệ, tặng quà vậy là gia đình tôi đã có Tết sớm" - chị Linh bày tỏ.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM Phùng Thái Quang (trái) thăm hỏi công nhân dệt may khó khăn

Công nhân ngành Dệt may có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Tết

Bà Nguyễn Thị Khánh Điệp, Phó Chủ tịch Công đoàn Dệt may thành phố, cho biết trong 6 tháng đầu năm, đơn hàng ngành dệt may sụt giảm nghiêm trọng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng phải bố trí công nhân nghỉ luân phiên hoặc giảm giờ làm. Nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023, LĐLĐ TP HCM và Công đoàn ngành Dệt may thành phố tặng 400 phần quà Tết (từ 500.000 - 1 triệu đồng/phần) cho các gia đình công nhân khó khăn vui xuân, đón Tết.