Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang trao hỗ trợ cho giáo viên mầm non bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Theo lãnh đạo nhà trường, sau khi tạm ngưng dạy học do ảnh hưởng dịch bệnh, trường không còn đủ khả năng trả lương như trước nên bàn bạc và được tập thể GV, NLĐ đồng ý giảm thu nhập. Theo đó, từ tháng 2 đến nay, nhà trường chỉ trả tiền bồi dưỡng cho GV, NLĐ có tham gia trực với mức 50.000 đồng/người/buổi, vì vậy tổng thu nhập mỗi tháng dưới 1 triệu đồng/người. Đồng cảm và chia sẻ, LĐLĐ tỉnh đã trích Quỹ Xã hội Công đoàn An Giang hỗ trợ cho 20 GV, NLĐ của trường, mỗi người 800.000 đồng để trang trải sinh hoạt trong những ngày bị giảm thu nhập.



Dịp này, ngoài Trường Mầm non tư thục Cát Tường, LĐLĐ tỉnh An Giang còn đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho 11 GV là đoàn viên đang sinh hoạt tại các Công đoàn cơ sở trường mầm non tư thục đang gặp khó khăn do tạm dừng dạy học trên địa bàn.