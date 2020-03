Sáng 7-3 tại Nhà Văn hóa Lao động quận 12, LĐLĐ TP HCM cùng với LĐLĐ quận 12 đã tổ chức chương trình họp mặt, tặng quà cho 349 đoàn viên của 3 nghiệp đoàn (NĐ) giáo viên (GV) mầm non quận 12 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3. Chương trình chính thức bắt đầu từ 9 giờ nhưng rất nhiều đoàn viên là GV mầm non đã có mặt từ rất sớm.



Động viên kịp thời

Đến dự chương trình từ sớm, chị Bùi Ngọc Uyên (đoàn viên NĐ GV mầm non phường Tân Hưng Thuận, quận 12) nhanh chóng tìm được chỗ ngồi để theo dõi chương trình.

Trao đổi với phóng viên về nỗ lực xoay xở trong dịch bệnh, chị Uyên cho biết cuộc sống của gia đình trong thời gian qua hoàn toàn bị đảo lộn. Gia đình đang ở trọ, chồng thất nghiệp từ trước Tết, con thì còn nhỏ không có người trông coi, chị lại tạm nghỉ việc do nhóm trẻ đóng cửa bởi dịch bệnh. Không có thu nhập từ công việc dạy trẻ, chị đã vất vả xoay xở, vừa bán hàng online (bán cam) vừa tìm nguồn hàng may gia công về làm khuy, cắt chỉ. Thu nhập không nhiều nhưng có được đồng ra đồng vô lo cho gia đình với chị đã là rất quý. "Tôi rất bất ngờ khi nhận được thư mời của tổ chức Công đoàn (CĐ) đến dự họp mặt và tặng quà 8-3 hôm nay. Từ khi dịch bệnh bùng phát, cuộc sống của gia đình tôi rất khó khăn. Chỉ mong dịch bệnh mau chóng qua đi để chúng tôi tiếp tục công việc của mình" - chị Uyên tâm sự.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thăm hỏi đoàn viên

Vất vả không kém là gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (đoàn viên NĐ GV mầm non phường Hiệp Thành). Gần tháng qua, chồng chị phải gánh vác cả gia đình 4 miệng ăn cùng với chi phí nhà trọ, điện, nước nên thiếu trước hụt sau. Chị Phương kể chị đang trong thời gian nghỉ thai sản nhưng do làm việc tại lớp mẫu giáo nhỏ, chưa tham gia BHXH nên khi nghỉ sinh, chị không có thu nhập. Chị bày tỏ: "Tôi dự tính qua Tết sẽ quay trở lại làm việc để có thu nhập, sẵn đưa con vào trường để chăm sóc cùng các bé trên lớp nhưng dịch bệnh bùng phát nên gia đình mới lâm vào cảnh khó khăn. Hiện nay, tôi vừa ở nhà chăm 2 đứa nhỏ vừa buôn bán thêm nước uống, thu nhập chẳng được mấy đồng nhưng phụ được chồng chút nào đỡ chút ấy. Tôi thật sự cảm thấy rất mừng khi được CĐ hỗ trợ vào lúc này. Sự đồng hành kịp thời, thiết thực ấy, tôi sẽ luôn ghi nhớ".

Đồng cam cộng khổ

Trong số 349 đoàn viên được nhận hỗ trợ, ngoài các GV mầm non còn có các trưởng nhóm lớp, chủ trường mầm non tư thục bởi chính họ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ khi phải tạm đóng cửa cơ sở trong khi phải gánh rất nhiều chi phí.

Chị Lý Thị Phương Lan, chủ nhóm lớp mầm non Vườn Sóc, là một trong số đó. Trước Tết, chị Lan đã đặt ra rất nhiều dự định, lên kế hoạch mở thêm cơ sở giữ trẻ nhưng dịch bệnh làm mọi thứ hoãn lại. Không có nguồn thu nhưng phải chi rất nhiều khoản từ lương, BHXH, tiền thuê mặt bằng… bản thân chị cũng rơi vào khó khăn. Tuy vậy, chị vẫn cố gắng xoay xở để chia sẻ với các GV. Tháng vừa rồi, không thể trả đủ lương, chị đã hỗ trợ cho 16 GV, mỗi người từ 1,5 - 2 triệu đồng và vẫn đóng BHXH cho họ. "Dịch bệnh không ai mong muốn nên tôi cũng chỉ biết cố gắng xoay xở, mình khó nhưng GV còn khó khăn hơn nên tôi nghĩ phải cùng nhau san sẻ thì mới vượt qua được" - chị Lan nhìn nhận.

Cũng trên tinh thần chia sẻ với người lao động, từ Tết đến nay, bà Nguyễn Thị Thúy (lớp mẫu giáo Phương Thúy) đã cố gắng để có kinh phí chi trả 50% tiền lương cho 13 GV và tiền đóng BHXH cho họ. Tuy nhiên, điều bà lo lắng nhất là đội ngũ GV sẽ mất lửa nếu dịch bệnh kéo dài. "Tôi sẽ cố gắng sẻ chia với tất cả nguồn lực của mình, mong rằng các cô vẫn giữ được lòng yêu nghề, mến trẻ. Tôi cũng thực sự bất ngờ và vui mừng khi tổ chức CĐ quan tâm tới chúng tôi. Nhận được thư mời, các cô ai cũng vui, những lúc khó khăn thế này thì mọi sự giúp đỡ đều rất ý nghĩa, sẽ là nguồn động viên để họ phấn đấu trong tương lai" - bà Thúy cho hay.

Có mặt tại buổi họp mặt, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đã thăm hỏi tình hình đời sống của các GV đồng thời gửi lời động viên đến họ. "Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động đến đời sống của người lao động, trong đó có lao động ở các lĩnh vực phi kết cấu, điển hình là GV mầm non tại các nhóm, lớp, cơ sở mầm non ngoài công lập. Nhằm động viên kịp thời đội ngũ GV mầm non ngoài công lập là đoàn viên các NĐ, LĐLĐ TP quyết định hỗ trợ đột xuất cho 742 đoàn viên của các NĐ GV mầm non trên toàn TP với tổng số tiền chăm lo hơn 890 triệu đồng. Những phần quà này sẽ nhanh chóng được trao đến tận tay các chị em. Tuy giá trị không lớn nhưng với nỗ lực của các cấp CĐ TP, chúng tôi mong rằng sẽ tiếp thêm động lực để các chị em tiếp tục gắn bó với công việc dạy trẻ sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát" - ông Tâm cho biết.