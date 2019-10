Đây là trường mầm non đầu tiên của CĐ tỉnh An Giang nhằm phục vụ con công nhân đang làm việc tại KCN. Trường tọa lạc trên diện tích 3.000 m2, được thiết kế theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, gồm khối phòng học 2 tầng với 10 phòng (quy mô 30-35 học sinh/phòng) và khối hành chính, phòng y tế, nhà kho, nhà ăn, hội trường và khu cây xanh, trò chơi ngoài trời... có tổng mức đầu tư 14,274 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 5 tỉ đồng, vốn LĐLĐ tỉnh An Giang là 4, 274 tỉ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 5 tỉ đồng.



Các đại biểu tại lễ khởi công

Công trình hoàn thành vào cuối tháng 7-2020 và sẽ đưa vào phục vụ năm học 2020-2021. Trường sẽ áp dụng chính sách giảm học phí đối với con công nhân là đoàn viên CĐ đang làm việc tại KCN Bình Hòa với mức tối thiểu là 10%.