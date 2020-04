Qua đó, các cấp CĐ đã tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống, ứng phó bảo đảm đủ nước để uống, sinh hoạt và phối hợp với chủ doanh nghiệp có các giải pháp tích cực giúp đoàn viên, NLĐ phòng chống dịch Covid-19. Riêng LĐLĐ tỉnh đã khảo sát và triển khai cấp 5.000 bình nước lọc (loại 20 lít) đến các khu nhà trọ có đông công nhân tại các xã Phú An Hòa, An Phước, Giao Long, Quới Sơn, An Hiệp (huyện Châu Thành); hỗ trợ 630 thùng nước tinh khiết (loại 12 lít/thùng) cho công nhân TP Bến Tre, huyện Mỏ Cày Nam và CĐ các KCN. LĐLĐ huyện Mỏ Cày Bắc và huyện Giồng Trôm cũng đã vận động được 260 thùng nước cấp cho NLĐ.



Ngoài ra, các cấp CĐ cũng đã vận động các chủ nhà trọ đồng ý hỗ trợ mỗi ngày 20 lít nước ngọt và giảm tiền thuê trọ cho công nhân từ 20%-50%/tháng.