Bình Dương đang tuyển gần 50.000 lao động

21/02/2019 10:51





Sáng 21-2, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, bà Trương Thị Bích Hạnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết do nhu cầu mở rộng sản xuất và đáp ứng các đơn hàng ngay đầu năm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện đang cần tuyển dụng gần 50.000 lao động.

Theo thống kê, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đáng, hiện đã có hơn 98% công nhân lao động quay trở lại các nhà máy của Bình Dương làm việc. Trong đó, không ít doanh nghiệp đạt tỉ lệ 100% lao động trở lại.

Mỗi năm Bình Dương tổ chức hàng loạt "Chuyến xe nghĩa tình" để đưa đón công nhân về quê ăn Tết và trở lại làm việc. Hiện đã có hơn 98% công nhân trở lại nhà máy

Liên quan đến thông tin trước Tết nguyên đáng, chủ công ty I. ( chuyên gia công hàng may mặc ở phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đóng cửa công ty, bỏ trốn, xù nửa tháng lương và không thưởng Tết cho công nhân, ngày 21-2, ông Ninh Xuân Hiên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Dĩ An cho biết vụ việc đã được giải quyết ổn thỏa.

Ngay thời điểm công ty đóng cửa, để công nhân bớt khó khăn dịp Tết đến, tổ chức Công Đoàn đã hỗ trợ mỗi công nhân 500.000 đồng cùng một cặp bánh chưng, UBND phường Bình An hỗ trợ mỗi công nhân một phần quà Tết trị giá 200 ngàn đồng.

Hiện chủ công ty trên (người Việt Nam) đã xuất hiện, gặp cơ quan chức năng và mở cửa công ty, đón công nhân cũ trở lại làm việc. Chủ công ty cho biết đã trả đủ tiền lương nợ công nhân. Về lý do trước Tết đột ngột đóng cửa công ty, chủ doanh nghiệp giải thích doanh nghiệp mình mới hoạt động khoảng 6 tháng mà công nhân đòi thưởng tháng 13, do quá khó khăn về tài chính nên đóng cửa công ty đột ngột.

Như Phú