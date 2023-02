Trước Tết Quý Mão 2023, gần 100 công nhân (CN) tại khu nhà trọ của bà Bùi Thị Bên (D6/2A đường 383, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM) rất háo hức khi được ở trong các căn phòng mới, tường ốp gạch men sáng bóng. 2,5 tỉ đồng là số tiền bà Bên vay ngân hàng để xây mới toàn bộ 35 phòng trọ.



Công nhân nhẹ gánh lo

40 năm trước, khi rời Hải Phòng vào TP HCM mưu sinh với nghề bán nước mía, gia đình bà Bên thuê một căn phòng trọ cũ kỹ, dột nát ở quận 9 cũ (nay là TP Thủ Đức) làm nơi tá túc. Nhờ tiện tặn nên bà tích cóp được một số vốn và mua được đất xây vài căn phòng trọ cho CN thuê. Hơn 20 năm qua, bà cố gắng ổn định giá phòng để giảm gánh nặng chi tiêu cho người lao động xa quê.

Công nhân ở khu nhà trọ của ông Nguyễn Thành Tâm ra vào cổng bằng khóa vân tay

Sau nhiều năm sử dụng, dãy nhà trọ đã xuống cấp, bà Bên bàn bạc với chồng và các con vay tiền xây mới toàn bộ các phòng trọ. 35 phòng trọ mới được xây trên nền đất cũ với diện tích 17 - 18 m2, có gác và phòng vệ sinh khép kín. Mỗi phòng đều có đồng hồ điện, nước riêng. Dù mỗi tháng phải trả vốn và lãi cho ngân hàng nhưng bà Bên vẫn lấy giá cho thuê 2,5 triệu đồng/phòng/tháng, thấp hơn các nơi khác 500.000 đồng.

"Đời sống lao động xa quê vốn đã khó khăn, do vậy trong khả năng của mình, tôi luôn cố gắng hỗ trợ họ. Mùa mưa này, tôi cũng an tâm khi các cháu được sinh hoạt trong những căn phòng rộng rãi, an toàn" - bà Bên chia sẻ. Không chỉ tạo môi trường sống sạch - đẹp, bà Bên luôn sẵn lòng giúp đỡ CN. Trong khu nhà trọ có ai ốm đau, sinh nở, bà đều thăm hỏi, hỗ trợ - khi vài hộp sữa, khi thì ký đường.

Tương tự, nhiều CN tại khu nhà trọ của ông Nguyễn Tòng Trí (52 tuổi; số 32/2 đường số 22, khu phố 4, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP HCM) cũng rất an tâm với điều kiện sống hiện tại. Năm 2019, với mảnh đất cha mẹ cho và số tiền dành dụm được, ông Trí quyết định vay thêm 1 tỉ đồng để xây dựng khu nhà trọ gồm 20 phòng.

Khu nhà trọ của ông Trí sạch sẽ, có khoảng xanh, sân chơi, camera an ninh và bình chữa cháy trang bị đến từng phòng. Tùy vị trí, giá thuê mỗi phòng 1,8 - 2 triệu đồng/tháng. Để giảm gánh nặng chi tiêu cho CN, ông Trí còn giúp họ làm thủ tục đăng ký mua điện, nước sinh hoạt đúng giá. Bởi nhiệt tình, tốt bụng nên khu nhà trọ của ông Trí luôn kín phòng.

Với ông Trí, CN ở trọ như người thân nên ai làm gì, ở đâu, quê quán, hoàn cảnh thế nào, ông đều nắm rõ. Mỗi lần thu tiền, phòng nào có người sinh con hay ốm đau, ông thường gửi một ít chi phí để họ bồi bổ sức khỏe. Dịp Trung thu, Quốc tế Thiếu nhi, ông chở con CN ở khu trọ ra ban điều hành khu phố để nhận quà, vui chơi. Ngày Tết, ông tặng mỗi phòng trọ 1 túi đồ gồm gạo, nước tương, nước mắm, bột ngọt, dầu ăn… trị giá 200.000 đồng. Những CN không về quê, ông mời ăn Tết cùng gia đình rồi dẫn đi chơi, du lịch như người thân trong nhà.

An toàn, tiện nghi

Văn minh, sạch - đẹp là ấn tượng của chúng tôi khi ghé thăm khu nhà trọ của ông Nguyễn Thành Tâm (57 tuổi; số 2/17 TL16, khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM).

Với mảnh đất 3.000 m2 mua được, năm 2005 ông Tâm dành toàn bộ tiền tích góp và vay ngân hàng để xây 40 phòng trọ. Đã 18 năm kể từ khi xây dựng đến nay, khu trọ của ông Tâm hiện có 152 phòng với khoảng 410 CN ở. Sau một thời gian dài sử dụng, các phòng trọ xuống cấp, ông Tâm quyết định vay ngân hàng gần 10 tỉ đồng để sửa chữa lớn, ưu tiên mở rộng thêm không gian sinh hoạt và xử lý vệ sinh môi trường.

CN ra vào khu trọ phải qua bảo mật 2 lớp bằng vân tay. Các cửa ra vào được thiết kế linh hoạt với độ rộng thích hợp để phòng trường hợp cấp cứu, hỏa hoạn. Ấn tượng nhất vẫn là mảng xanh trong khu trọ với nhiều loại cây kiểng được bố trí hợp lý, tạo cảm giác mát mắt.

Mỗi phòng có diện tích khoảng 27 - 28 m2 (có gác) với giá cho thuê 1,5 - 1,7 triệu đồng/tháng. Nhiều CN ở trọ trên 15 năm vẫn không muốn rời đi bởi ông Tâm sống rất có tình với họ. Đến nay, dù vẫn còn nợ ngân hàng tiền tỉ nhưng ông Tâm giảm giá tiền phòng trọ với mức 200.000 đồng/phòng/tháng trong vòng 7 tháng mùa dịch.

Vợ chồng ông còn hỗ trợ đồ ăn, quà, gạo cho CN ở trọ trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách. Chị Nguyễn Thị Hồng Vân - CN Công ty TNHH Thực phẩm Định Ký Food, người thuê trọ 11 năm - nhận xét: "Gia đình tôi gồm 5 người nhưng vẫn thấy thoải mái khi thuê trọ ở đây. Môi trường sống tốt, ông bà chủ nhà trọ lại tốt bụng nên tôi không có ý định rời đi".