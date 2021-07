Sáng 28-7, cơ số quà quê gồm đường, gạo, rau củ quả,… do cán bộ, công nhân lao động tại Xí nghiệp May Duy Trung (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) ủng hộ đã trao đến tay khoảng 2.000 công nhân đang vừa cách ly, vừa sản xuất tại Công ty Dệt may 29-3 (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Công nhân soạn hàng, chuẩn bị chuyển ra Đà Nẵng để hỗ trợ đồng nghiệp đang thực hiện "3 tại chỗ"

Đại diện tập thể công nhân, ông Huỳnh Tấn Tuấn – Giám đốc Xí nghiệp May Duy Trung cho hay đã tổ chức cuộc họp, kêu gọi anh chị em xí nghiệp nỗ lực tăng năng suất, toàn thể 100% cán bộ quản lý, công nhân lao động đồng lòng ủng hộ và tình nguyện đăng ký làm thêm mỗi ngày 1 giờ đến hết ngày 30-7, làm thêm 1 ngày chủ nhật 1-8-2021.



"Thời gian làm thêm này chỉ tính lương sản phẩm theo đơn giá đã ban hành, không tính tiền làm ngoài giờ để "tiếp sức" cho cán bộ, nhân viên tại tổng công ty Dệt may 29-3 đang phải vừa cách ly, vừa sản xuất "3 tại chỗ", bù đắp phần nào những khó khăn thiếu hụt doanh thu" – ông Tuấn nói.

Các suất quà gồm đường, chanh, sả,...do cán bộ, công nhân tự nguyện đóng góp

Xí nghiệp May Duy Trung chưa phát hiện ca nhiễm, toàn bộ công nhân đồng lòng làm thêm giờ để bù đắp thiếu hụt sản phẩm cho tổng công ty

Trong ngày 28-7, số quà đã đến tay 2.000 công nhân đang vừa cách ly, vừa sản xuất tại Đà Nẵng

Trong bức tâm thư gửi toàn bộ cán bộ nhân viên tại Công ty Dệt may 29-3 và Xí nghiệp May Duy Trung, ông Huỳnh Văn Chính – Chủ tịch HĐQT Công ty Dệt may 29-3 ghi nhận tấm lòng của công nhân xí nghiệp. Theo ông Chính, việc tổ chức sản xuất "3 tại chỗ" là chưa từng diễn ra. Trong đó, tổ chức cho hơn 2.000 công nhân ăn 3 bữa và hàng trăm suất ăn chay thường xuyên là không hề đơn giản. Mỗi ngày, công ty phải chi ra gần 200 triệu đồng tiền ăn uống, chăm sóc y tế và chi phí khác.

"Dù sản xuất trong lúc này không đạt hiệu quả, nhưng hiệu quả lớn nhất là chúng tôi giữ được niềm tin nơi khách hàng khi kế hoạch giao hàng vẫn đảm bảo. Nay công ty đang đứng trước khó khăn vô cùng to lớn, rất mong tất cả CBCNV Công ty sát cánh cùng lãnh đạo vượt qua giai đoạn thách thức này. Những gì xí nghiệp May Duy Trung làm được, cùng những nỗ lực vượt bậc của toàn thể nhân viên trong mặt trận "sản xuất 3 tại chỗ" đã chứng minh điều đó" – ông Chính nói.

Trước đó, như báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 23-7, sau khi Công ty Dệt may 29-3 phát hiện một ca Covid-19 làm việc tại phòng tổ chức, toàn bộ cán bộ, lãnh đạo phải cách ly y tế tập trung, còn hơn 2.000 công nhân tại Công ty Dệt may 29-3 đã tình nguyện ở lại sản xuất "3 tại chỗ". Để động viên người lao động, lãnh đạo công ty đã liên tục viết tâm thư, chia sẻ những khó khăn gặp khi vừa sản xuất, vừa chống dịch. Những chia sẻ này được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được nhiều đồng lòng từ người dân.

Tinh thần làm việc khẩn trương bên trong nhà máy đang sản xuất "3 tại chỗ" (ảnh Công ty cung cấp)