"Đồng hành với người lao động (NLĐ) nghèo vượt khó trong đại dịch Covid-19, chương trình "CEP - chia sẻ yêu thương" dự kiến hỗ trợ khoảng 18.000 thành viên khó khăn". Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP), đã nhấn mạnh như vậy khi trao đổi về các hoạt động hỗ trợ thành viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vào sáng 16-4.



Phóng viên: Suốt quá trình hình thành và phát triển, CEP luôn kiên trì mục tiêu phi lợi nhuận và sứ mệnh giảm nghèo trong CNVC-LĐ, là điểm tựa tin cậy của người nghèo. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, vai trò đồng hành ấy được CEP thể hiện như thế nào, thưa ông?

- Ông NGUYỄN TẤN ĐẠT: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn 2 tháng qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống NLĐ. Theo khảo sát sơ bộ từ 34 chi nhánh của CEP, nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là các hộ gia đình có tỉ lệ phụ thuộc cao, các hộ đơn thân hoặc có người thân bệnh tật... Đến nay, CEP ghi nhận khoảng 7.000 thành viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh. Do đó, từ đầu tháng 3, Ban Tổng Giám đốc CEP đã triển khai ngay các phương án ứng phó khẩn cấp, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để hỗ trợ kịp thời. Đầu tiên là triển khai việc giảm lãi suất cho vay sản phẩm tín dụng tăng thu nhập đoàn viên đối với khách hàng tại các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục. Đây là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng trước tiên do các trường học đóng cửa từ sau Tết nguyên đán. Theo đó, lãi suất cho vay đối với sản phẩm này sẽ giảm 0,05%/tháng, áp dụng cho các đợt vay từ ngày 18-3. Đến nay, chúng tôi đã giải ngân cho trên 350 trường hợp với số tiền gần 15 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 3, dịch bệnh đã tác động đến hầu hết lĩnh vực, số lượng thành viên bị ảnh hưởng nhiều hơn, do đó CEP đã quyết thực thực hiện chương trình "CEP - chia sẻ yêu thương" để đồng hành cùng công nhân, lao động nghèo vượt khó trong dịch Covid-19. Chương trình dự kiến hỗ trợ khoảng 18.000 thành viên khó khăn.

Ông hãy chia sẻ cụ thể thêm về chương trình?

- Chương trình "CEP - chia sẻ yêu thương" chính thức khởi động từ ngày 17-4 với kinh phí khoảng 6,5 tỉ đồng, gồm các hoạt động hỗ trợ về tín dụng và phát triển cộng đồng. Trong đó, đối với hoạt động tín dụng, thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, CEP triển khai gói hỗ trợ 3 tỉ đồng cho việc giảm lãi suất, kéo dài thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng gặp khó khăn, gói hỗ trợ giảm lãi cho khách hàng ngành giáo dục; hỗ trợ cho vay khẩn cấp đối với khách hàng khó khăn đặc biệt, mức vay cao nhất 15 triệu đồng/khách hàng với lãi suất ưu đãi đặc biệt, thấp hơn lãi suất thông thường. Việc miễn, giảm lãi, giãn nợ, giữ nguyên nhóm nợ có thể kéo dài đến sau 3 tháng kể từ khi Thủ tướng công bố hết dịch. Trong đó, việc giữ nguyên nhóm nợ sẽ giúp khách hàng bảo đảm uy tín tín dụng trong tương lai. Đặc biệt, trong thời gian này, CEP khuyến khích khách hàng rút tiết kiệm để đáp ứng nhu cầu sử dụng khẩn cấp. Nói thêm về các khoản tiết kiệm, khi khách hàng vay vốn tại CEP thường kèm theo khoản vay hoặc tiết kiệm đoàn viên… dù rất nhỏ, thậm chí chỉ 5.000 - 10.000 đồng đến vài chục ngàn đồng/tuần nhưng qua thời gian dài, khoản tiền ấy đã tích lũy lên từ vài triệu đến 10 triệu đồng. Lúc khó khăn này thì khoản tiết kiệm ấy thực sự phát huy được hiệu quả.

Cán bộ tín dụng CEP quận 8, TP HCM phát vay vốn cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Ảnh: THANH NGA

Đối với các hoạt động phát triển cộng đồng, CEP sẽ hỗ trợ khoảng 18.000 khách hàng là công nhân lao động đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Khoản hỗ trợ gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu. Đặc biệt, 708 trường hợp thành viên khó khăn nhất sẽ được nhận trợ cấp 1 triệu đồng. CEP sẽ sớm phối hợp với các Công đoàn cấp trên cơ sở, chính quyền địa phương trao quà đến tận tay thành viên tại 34 chi nhánh CEP từ ngày 17-4 đến 31-5. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tập thể cán bộ, nhân viên của CEP đã chung tay đóng góp 200 triệu đồng để hỗ trợ thêm những thành viên khó khăn khác. Chi phí cho các hoạt động thiện nguyện và phát triển cộng đồng này là 3,5 tỉ đồng.

Tiêu chí để được xét hỗ trợ?

- Về các tiêu chí để được hỗ trợ đối với hoạt động tín dụng như miễn giảm lãi, kéo dài thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trước hết, NLĐ phải là thành viên của CEP, đang thực hiện nghĩa vụ trả nợ nhưng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cụ thể là bị mất việc, tạm ngừng việc hoặc giảm thu nhập từ 50%. CEP sẽ phối hợp cùng Công đoàn cơ sở cũng như chính quyền địa phương, các cụm trưởng, nhóm trưởng xác minh từng trường hợp để không bỏ sót các khách hàng cần được giúp đỡ. Việc kéo dài thời gian trả nợ theo yêu cầu của khách hàng sẽ giúp họ không bị phát sinh lãi hay bất kỳ khoản chi phí nào. Đối với các hoạt động thiện nguyện và phát triển cộng đồng, CEP sẽ ưu tiên hỗ trợ các gia đình dễ bị tổn thương nhất gồm các gia đình thành viên có tỉ lệ phụ thuộc cao, trong đó thành viên là lao động chính nhưng bị giảm thu nhập từ 70%, gia đình đơn thân, bị bệnh hiểm nghèo hoặc có người thân bệnh… bị mất việc làm, tạm ngừng việc hoặc bị giảm giờ làm dẫn đến giảm thu nhập từ 70% trở lên. Mong rằng với sự hỗ trợ của CEP sẽ tiếp thêm động lực để họ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ thành viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, CEP đã và đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch như thế nào?

- Dịch bệnh gây ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, do đó ai cũng có trách nhiệm trong công tác chung tay đẩy lùi dịch bệnh càng sớm càng tốt. Tại CEP, từ khi dịch bệnh bùng phát, CEP đã đẩy mạnh hoạt động truyền thông, kết hợp tuyên truyền, chia sẻ thông tin về các biện pháp phòng chống dịch đến cộng đồng khách hàng, cộng tác viên, cụm trưởng, nhóm trưởng với nhiều hình thức như phát tờ rơi, truyền thông qua Zalo, trang thông tin điện tử của CEP… CEP cũng tiến hành tặng khẩu trang, dung dịch khử khuẩn cho các cụm trưởng, nhóm trưởng là những người hay tiếp xúc với thành viên và các khách hàng có giao dịch với CEP trong thời gian diễn ra dịch bệnh; qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ sức khỏe và bảo vệ cộng đồng.