Chiều 27-5, tại Khu chế xuất Linh Trung 2, Tổ chức Tài chính vì mô CEP (CEP) đã tổ chức chương trình "CEP - Chia sẻ yêu thương cùng công nhân và người lao động vượt khó do Covid" năm 2022.

Đại diện CEP cho biết, dù dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát ổn định nhưng hậu quả để lại vẫn còn ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của công nhân, người lao động nghèo; nhiều gia đình đã mất người thân, nhiều trẻ em đã mồ côi cha mẹ. Trong bối cảnh đó, CEP tổ chức Chương trình "CEP chia sẻ yêu thương – Cùng công nhân và người lao động vượt khó do Covid" nhằm tiếp tục hỗ trợ hiệu quả cho công nhân lao động vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Chương trình chú trọng hỗ trợ các hộ gia đình nghèo là khách hàng CEP có người thân mất do Covid – 19 và cộng đồng nghèo thông qua các hoạt động thiết thực: hỗ trợ xây sửa nhà, tặng học bổng, giới thiệu việc làm, tặng thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, tặng nhu yếu phẩm, giáo dục tài chính nhằm hạn chế "tín dụng đen"... Mục tiêu, trong năm 2022, chương trình sẽ giúp đỡ khoảng 66.000 thành viên với tổng kinh phí khoảng 14,5 tỉ đồng.

Ông Hoàng Văn Thành, Chủ tịch hội đồng thành viên Tổ chức Tài chính Vi mô CEP trao quà cho gia đình chị Trần Thị Hồng Hoa

Riêng chương trình diễn ra tại Khu chế xuất Linh Trung 2, CEP hỗ trợ 89 khách hàng với số tiền 518 triệu đồng. Trong đó, hai trường hợp đặc biệt khó khăn là chị Trần Thị Hồng Hoa và chị Tăng Kim Thư được hỗ trợ lần lượt với số tiền 88 triệu đồng và 42 triệu đồng.

Năm 2020 và 2021, trước tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống công nhân và người lao động nghèo, Tổ chức tài chính vi mô CEP đã triển khai thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực cho khách hàng với kinh phí trên 62 tỉ đồng: miễn giảm lãi, kéo dài thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng gặp khó khăn, tổ chức 4 đợt chương trình "CEP - Chia sẻ yêu thương" hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hơn 45.000 công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch Covid-19.