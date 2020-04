Đối tượng được chăm lo là nữ đoàn viên mang thai, nuôi con nhỏ, người lao động bị mất việc làm, do doanh nghiệp giải thể, phá sản. Mỗi trường hợp được nhận một phần quà trị giá 1,2 triệu đồng; tổng kinh phí chăm lo 432 triệu đồng. Dịp này, Quỹ Xã hội CĐ Viên chức TP cũng đã chăm lo cho 9 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 90 triệu đồng.



- Cùng ngày, LĐLĐ quận 1, TP HCM, Ngân hàng Thương mại CP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quận 1 trao 97 phần quà cho những người bán vé số trên địa bàn 10 phường bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng (gồm gạo, mì, nước mắm...).

Đại diện LĐLĐ quận 7, TP HCM trao quà cho đoàn viên khó khăn Ảnh: HỮU QUYỀN

- LĐLĐ quận 2, TP HCM và LĐLĐ quận 7 sáng 9-4 cũng đã trao 394 phần quà (1,2 triệu đồng/phần) cho đoàn viên khối giáo dục ngoài công lập, nữ đoàn viên mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, đoàn viên bị mất việc do dịch bệnh, đoàn viên có vợ - chồng hoặc con bị bệnh hiểm nghèo. Tổng kinh phí chăm lo hơn 574 triệu đồng.

- LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM đã đến thăm hỏi, tặng 60 phần quà (1,2 triệu đồng/phần) cho lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ, bị bệnh hiểm nghèo gặp khó khăn tại Công ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Mỹ và Công ty TNHH May Thời trang Gia Phú. Ngoài ra, LĐLĐ quận còn tặng 40 phần quà (200.000 đồng/phần) cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, giảm thu nhập do dịch bệnh.

- Trước đó, LĐLĐ huyện Củ Chi, TP HCM cũng đã tặng 25 phần quà cho lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh, mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng.