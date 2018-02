Chỉ 5% lao động sử dụng được tiếng Anh

21/02/2018 05:52

Trong đó lương trung bình hằng tháng tại Việt Nam khá thấp, đạt khoảng 220 USD so với 2.648 USD/tháng của khu vực và 1.979 USD/tháng trên toàn cầu. Trong khi đó, hiệu quả lao động của Việt Nam không quá thấp so với khu vực. Cụ thể, hiệu quả lao động Việt Nam đạt 4,33% so với 4,38% của khu vực. Mức độ sẵn sàng về kỹ thuật trong thương mại đạt 3,51% so với 4,92% của khu vực. Thời gian làm việc trong ngày và trong tuần gần như tương đương, không có khoảng cách nào lớn so với mức trung bình trong khu vực.



Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy lực lượng làm công việc trong khu vực chính thức còn khá khiêm tốn, chỉ ở mức 38%, tương đương khoảng 18 triệu người. Phần còn lại là các công việc phi chính thức, công việc tạm thời chiếm 62%.

Một thực trạng không khả quan khác là chỉ 5% số người lao động sử dụng được tiếng Anh trong công việc và chỉ khoảng 10,4% là có kỹ năng chuyên môn. Thực trạng này cho thấy mặc dù nguồn lao động đầy tiềm năng của Việt Nam có nhiều cơ hội việc làm trong nước lẫn khu vực, Việt Nam chưa khai thác được tối đa nguồn nhân lực. Lực lượng lao động dù đông nhưng chất lượng và tính cạnh tranh vẫn chưa được cải thiện đáng kể.

B.Đằng