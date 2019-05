Chia sẻ khó khăn cùng đoàn viên

13/05/2019 07:15

Sáng 12-5, tại Trung tâm Thương mại GigaMall (quận Thủ Đức, TP HCM) LĐLĐ TP HCM đã khai mạc Ngày hội CNVC-LĐ TP với chủ đề "Ngày vì lợi ích đoàn viên". Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động sôi nổi của Tháng Công nhân (CN) với chủ đề "Mỗi Công đoàn (CĐ) cơ sở - Một lợi ích đoàn viên" và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) năm 2019.

Thiết thực vì đoàn viên

Trong không khí náo nức của ngày hội, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết đây là năm thứ 3 TP thực hiện chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ" với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đoàn viên và người lao động (NLĐ) ở tất cả các cấp CĐ. Tùy đặc thù của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN), các CĐ cơ sở sẽ chọn nội dung và hình thức phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung của Tháng CN, trong đó, ưu tiên tiếp tục đổi mới hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ. Các cấp CĐ TP sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác đã ký kết chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên" để các lợi ích đến đoàn viên, nhất là những đơn vị có trên 500 lao động. "Riêng tổ chức CĐ TP phấn đấu đầu tư xây dựng từ 1 đến 2 thiết chế của tổ chức CĐ nhằm góp phần đẩy mạnh và tiếp tục cụ thể hóa chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên", đặc biệt là đối với CN tại các KCX-KCN TP và đoàn viên trên địa bàn TP. Đồng thời, chủ động tham gia xây dựng các chính sách, đề xuất Thành ủy, UBND TP các cơ chế chính sách hỗ trợ nhà ở, đào tạo nghề, thiết chế văn hóa, nhà trẻ cho con của đoàn viên, NLĐ" - ông Lâm nhấn mạnh.

Ngay sau lễ khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đã phất cờ phát động cuộc đi bộ đồng hành với sự tham dự của hơn 2.000 CNVC-LĐ nhằm gây quỹ "Mái ấm CĐ". Các CĐ cơ sở cũng tham gia thực hiện 57 gian hàng ẩm thực gây quỹ ủng hộ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều hoạt động tư vấn pháp luật, khám sức khỏe miễn phí, gian hàng bình ổn giá, hướng dẫn kỹ thuật lái xe an toàn…

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho người lao động. Ảnh: BẠCH ĐẰNG

Chung tay chăm lo cho người lao động

Tại ngày hội, LĐLĐ TP HCM đã tặng 90 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/phần) cho CN có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, LĐLĐ quận Thủ Đức cũng trao tặng 20 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ) cho CN bị tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo; tặng 30 thẻ bảo hiểm tai nạn cho CN bốc xếp của Công ty Kinh doanh Chợ nông sản Thủ Đức. Riêng Trung tâm Thương mại GigaMall trao 150 triệu đồng cho LĐLĐ quận Thủ Đức để sửa chữa 5 nhà ở cho CN trong chương trình "Mái ấm CĐ". Các CĐ cơ sở cũng đóng góp 200 triệu đồng vào quỹ xã hội chăm lo CNLĐ.

Là một trong 90 CN được nhận quà, chị Lê Thị Phương Linh, CN Công ty TNHH Pou Yuan (quận Thủ Đức, TP HCM), bày tỏ xúc động: "Phần quà vô cùng ý nghĩa đối với gia đình tôi. Cảm ơn tổ chức CĐ TP đã luôn quan tâm, động viên và sẻ chia kịp thời với đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn". Được biết, gia đình chị Linh hết sức khó khăn. Hai vợ chồng chị rời Đồng Tháp lên TP HCM làm CN không bao lâu, chồng chị nghiện ma túy, phải đi cai nghiện. Chị vừa sinh con nhỏ xong là tranh thủ đi làm. Cha mẹ già ở quê phải lên phụ giúp chị trông con, cha chị bị thoái hóa xương nên không làm được việc nặng. Mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương CN ít ỏi của chị Linh. Có mặt từ lúc đầu cho đến cuối chương trình, chị Phùng Thị Mỹ Linh, CN Công ty May Sài Gòn 3, nhận xét: "Ngày hội có nhiều hoạt động bổ ích, cần được tổ chức thường xuyên hơn để đáp ứng nhu cầu của đoàn viên và NLĐ, đặc biệt là CN ở các vùng ven, CN đang làm việc tại các KCX-KCN. Cùng với hơn 2.000 CNVC-LĐ khác tham dự ngày hội, chị Mỹ Linh được tiếp cận và mua sắm nhiều mặt hàng giảm giá, có nguồn gốc rõ ràng. CNVC-LĐ còn được tư vấn kiến thức về pháp luật lao động, đặc biệt các chế độ nghỉ hưu, BHXH. Tất cả đều hài lòng với những kiến thức thu thập được sau khi trao đổi với đội ngũ luật sư.

Điều có ý nghĩa nhất tại ngày hội là tinh thần đồng hành của nhiều DN trong hoạt động chăm lo cho NLĐ. Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch CĐ Công ty CP Thương mại Cơ khí Tân Thanh, đơn vị đóng góp 50 triệu đồng vào quỹ chăm lo cho CNVC-LĐ khó khăn, chia sẻ: "Người Việt Nam vốn có truyền thống lá lành đùm lá rách. Nếu không may mắn gặp phải bệnh tật, các anh chị em CN rất cần sự chung tay từ nhiều phía. Từ ý nghĩa và thực tế này, hưởng ứng lời kêu gọi của ban tổ chức ngày hội, Công ty CP Thương mại Cơ khí Tân Thanh đã đóng góp một phần để cùng san sẻ khó khăn với những mảnh đời không may". Đó cũng là suy nghĩ của ông Nguyễn Khánh Duy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Khang Gia Land, đại diện GigaMall. "Ngày hội do tổ chức CĐ TP tổ chức thể hiện tính nhân văn sâu sắc, nhờ đó rất nhiều DN và đoàn viên ủng hộ. Cộng đồng trách nhiệm với tổ chức CĐ, chúng tôi hy vọng đóng góp của DN sẽ góp phần hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn". Thể hiện tinh thần cộng đồng trách nhiệm ấy, Trung tâm Thương mại GigaMall đã ủng hộ 150 triệu đồng cho LĐLĐ quận Thủ Đức để sửa chữa, xây mới nhà ở cho CN trong chương trình "Mái ấm CĐ".

Động viên, tặng quà NLĐ khó khăn Sáng 12-5, LĐLĐ nhiều quận, huyện tại TP HCM cũng tổ chức ngày hội CNVC-LĐ với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực nhằm san sẻ khó khăn với đoàn viên và NLĐ. Tại ngày hội CNVC-LĐ, LĐLĐ quận Gò Vấp đã trao 26 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) cho CN bị tai nạn lao động; trao tặng 2 "Mái ấm CĐ", 1 căn nhà tình thương cho đoàn viên khó khăn; vận động tặng 3 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng/sổ cho đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo... Ngoài ra, NLĐ còn được tham quan, mua sắm miễn phí tại Phiên chợ 0 đồng với tổng giá trị sản phẩm không quá 200.000 đồng. Hội thu heo đất nhằm gây quỹ cho chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh cũng diễn ra sáng cùng ngày với số tiền thu được hơn 100 triệu đồng. CNVC-LĐ mua hàng bình ổn giá với giá giảm từ 10% - 35%. Ảnh: MAI CHI . Tại ngày hội CNVC-LĐ sáng cùng ngày, LĐLĐ huyện Hóc Môn, TP HCM đã tặng quà cho 53 CNVC-LĐ và con CNVC-LĐ bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất); tặng quà cho 20 trường hợp CN bị tai nạn lao động (500.000 đồng/suất và quà trị giá 300.000 đồng/phần); hỗ trợ 34 CN người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn mỗi người 500.000 đồng và quà trị giá 200.000 đồng/phần . Tại lễ phát động Tháng CN sáng cùng ngày, LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM tổ chức chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 300 CN; trao 5 "Mái ấm CĐ" cho đoàn viên gặp khó khăn; tặng 10 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ) và 32 phần quà (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà) cho CN bị tai nạn lao động. Dịp này, LĐLĐ quận đã ra mắt nghiệp đoàn thu gom, vận chuyển rác dân lập và tặng 11 phần quà (250.000 đồng/phần) cùng thẻ BHYT cho đoàn viên nghiệp đoàn. . Hơn 1.000 CNVC-LĐ đã tham gia ngày hội CNVC-LĐ do LĐLĐ huyện Củ Chi, TP HCM tổ chức. Tại ngày hội, ngoài tham gia các trò chơi vận động, CNVC-LĐ còn tham gia thi hái hoa dân chủ, trả lời câu hỏi để nhận các phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn tổ chức các gian hàng ẩm thực và bán hàng bình ổn giá (giá giảm từ 10% - 35%) để phục vụ đoàn viên và NLĐ. B.Đằng - H.Đào - T.Nga - M.Chi







NHÓM PHÓNG VIÊN