Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung thăm công nhân hầm lò tại Công ty CP than Núi Béo - TKV- Video: Văn Duẩn

Trong chương trình công tác và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), sáng 12-9, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) và đã đi thị sát công tác sản xuất than hầm lò tại Công ty CP than Núi Béo - TKV, thăm hỏi, tặng quà và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thợ lò về những vấn đề quan trọng trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)- đặc biệt là vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu.

Cùng đi có bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh. Về phía TKV có các ông Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên và các lãnh đạo Công ty CP than Núi Béo.



Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, đã xuống hầm lò -140 m ở Công ty CP than Núi Béo (Quảng Ninh) để thăm hỏi, động viên và lắng nghe tiếng nói của thợ lò về tăng tuổi nghỉ hưu

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng đoàn công tác đã đi thị sát sản xuất than hầm lò tại Lò chợ 41104 tại mức -140 m so với mực nước biển, tìm hiểu công nghệ sản xuất than hầm lò, thăm hỏi, lắng nghe các ý kiến của thợ lò và tặng quà, động viên thợ lò đang sản xuất tại Lò chợ 41104- những người lao động trực tiếp sản xuất. Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn TKV đã có các phần quà tặng công nhân lao động đang sản xuất tại lò chợ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang (ngoài cùng bên trái) và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung (thứ hai từ phải sang) đang thăm hỏi thợ lò tại Lò chợ 41104 tại mức -140 m so với mực nước biển và lắng nghe những đóng góp của thợ mỏ vào dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi)

Các thợ lò đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và cảm ơn Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, TKV đã quan tâm, động viên và hứa sản xuất đạt năng suất, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất được giao, đảm bảo an toàn. Đồng thời, đề nghị với đoàn công tác một số vấn đề liên quan đến công nhân lao động ngành Than như tuổi về hưu, chế độ chính sách, nhà ở cho gia đình thợ lò.



Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, đã xuống hầm lò -140 m ở Công ty CP than Núi Béo (Quảng Ninh) để thăm hỏi, động viên và lắng nghe tiếng nói của công nhân trực tiếp sản xuất

Thợ lò Lê Xuân Tính (quê Vĩnh Phúc) cho biết đã có hơn 3 năm làm thợ lò tại công ty, hiện có mức thu nhập ổn định trên 18 triệu đồng/tháng. Ngoài ra còn được công ty chăm lo rất nhiều ưu đãi khác, như: ăn uống giữa ca, các thiết bị bảo hộ an toàn đều tốt.

Tuy nhiên thợ lò Lê Xuân Tính bày tỏ băn khoăn việc đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu và tăng giờ làm thêm. Anh Tính bày tỏ nguyện vọng với Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, rằng anh chỉ muốn giữ nguyên quy định như hiện hành, đó là tuổi nghỉ hưu của thợ lò chỉ ở mức 50 tuổi hoặc có đủ 20 năm đóng BHXH.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà cho thợ lò tại tại Lò chợ 41104 tại mức -140 m so với mực nước biển của Công ty CP than Núi Béo

Sau khi nghe ý kiến các thợ lò cũng như lãnh đạo công ty, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết Bộ luật Lao động sửa đổi là nhằm hoàn thiện những gì còn khiếm khuyết, lỗi thời. Còn những nội dung như tuổi nghỉ hưu, giờ làm đối với lao động ngành than, nhất là những thợ hầm lò thì quan điểm của bộ trưởng là giữ nguyên như hiện hành.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tặng quà cho thợ lò tại tại Lò chợ 41104 tại mức -140 m so với mực nước biển của Công ty CP than Núi Béo

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận các ý kiến tham gia của thợ mỏ và cho biết sẽ phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cơ quan chức năng có cơ chế chính sách cho thợ mỏ vì lợi ích của người lao động, của doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa - tiến bộ - phát triển.