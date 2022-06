Ông Hoàng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên CEP phát biểu khai mạc chương trình

Chuyến xe "CEP chia sẻ yêu thương - Cùng công nhân và người lao động vượt khó do Covid-19" của Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) tổ chức đã đến với người lao động nghèo tại TP Tân An, tỉnh Long An. Tại chương trình, CEP tiếp tục hỗ trợ cho 91 trường hợp thành viên khó khăn với các hình thức như: vốn vay, kinh phí sửa chữa nhà ở, tặng học bổng cho con thành viên khó khăn, tặng sổ tiết kiệm, nhu yếu phẩm, bảo hiểm y tế… với số tiền trên 305 triệu đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Tuyết, trường hợp khó khăn nhất đã được hỗ trợ số tiền gần 90 triệu đồng để tu sửa nhà ở, trả nợ "tín dụng đen" và mua sắm máy móc làm kế sinh nhai…



Bà Phạm Thị Quyên, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An phát biểu tại chương trình

Ông Hoàng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên CEP cho biết chương trình sẽ tiếp tục thực hiện từ nay đến tháng 11-2022 nhằm hỗ trợ người lao động tại TP HCM và các tỉnh, thành mà CEP phục vụ nhằm giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thời gian dài vất vả chống dịch. Chương trình sẽ chú trọng hỗ trợ các hộ gia đình nghèo là khách hàng CEP có người thân mất do Covid-19 và cộng đồng nghèo thông qua các hoạt động thiết thực: hỗ trợ xây sửa nhà, tặng học bổng, giới thiệu việc làm, tặng thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, tặng nhu yếu phẩm, giáo dục tài chính nhằm hạn chế "tín dụng đen"…

Bà Nguyễn Thị Tuyết xúc động khi nhận món quà lớn từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP

Theo đó, CEP sẽ hỗ trợ cho gần 66.000 khách hàng công nhân và người lao động nghèo với tổng kinh phí dự kiến 14,5 tỉ đồng. Riêng tại tỉnh Long An, CEP dự kiến hỗ trợ cho gần 7.418 khách hàng với kinh phí 1.8 tỉ đồng.

Chi nhánh CEP Tân An phát vay cho người lao động tại chương trình

Trong năm 2020 và 2021, trước tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống công nhân và người lao động nghèo, CEP đã triển khai thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực cho khách hàng với kinh phí trên 62 tỉ đồng gồm miễn giảm lãi, kéo dài thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng gặp khó khăn, tổ chức 4 đợt chương trình "CEP - Chia sẻ yêu thương" hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hơn 45.000 công nhân gặp khó khăn do dịch bệnh.

Công nhân khó khăn được CEP hỗ trợ nhu yếu phẩm

Được biết, Tổ chức Tài chính vi mô CEP do LĐLĐ TP HCM sáng lập năm 1991. Kiên định với mục tiêu phi lợi nhuận và sứ mệnh giảm nghèo trong công nhân, người lao động, CEP hiện đang cung cấp dịch vụ tín dụng, tiết kiệm và phát triển cộng đồng đến 318.364 khách hàng công nhân, người lao động thông qua mạng lưới 36 chi nhánh CEP tại TP HCM và 9 tỉnh lân cận.