Lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể (thỏa ước) giữa LĐLĐ quận Gò Vấp (TP HCM) và Ban Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mayya mới đây diễn ra rất thành công với sự đồng thuận của các bên. Tập thể lao động cũng rất phấn khởi bởi thỏa ước có nhiều nội dung cao hơn luật, tiếp thêm động lực để họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp (DN).



Càng tin vào Công đoàn

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mayya chuyên sản xuất hàng may mặc, đang sử dụng khoảng 100 lao động; thành lập chưa lâu nên chưa có Công đoàn, do đó việc ký kết thỏa ước vẫn chưa thực hiện được. Để bảo đảm quyền lợi của người lao động (NLĐ), LĐLĐ quận Gò Vấp đã nhiều lần đặt vấn đề tạo điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở và ký kết thỏa ước nhưng không thành công do ban giám đốc còn e ngại Công đoàn cũng như hồ nghi lợi ích mà thỏa ước mang lại.

Đại diện LĐLĐ quận Phú Nhuận, TP HCM (bên trái) và Công ty CP Đầu tư sản xuất Năng lượng xanh trao biên bản sau khi ký kết thỏa ước lao động tập thể

LĐLĐ quận vẫn kiên trì đeo bám, nỗ lực tuyên truyền cho DN và NLĐ. Mãi đến khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, DN phải tạm đóng cửa trong khi nhiều công nhân (CN) của công ty bị nhiễm Covid-19 cần được giúp đỡ, LĐLĐ quận đã lập tức liên hệ ban giám đốc DN để trao đổi về giải pháp hỗ trợ NLĐ lúc khó khăn. Nhờ vậy mà gần 30 CN là F0 đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định 2606 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Không dừng lại ở đó, trong hoạt động chăm lo cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch, LĐLĐ quận Gò Vấp cũng luôn ưu tiên hỗ trợ những CN tại công ty này.

Từ đó, ban giám đốc công ty đã có cái nhìn khác về Công đoàn và sớm đồng thuận với việc ký kết thỏa ước cũng như chủ động tạo điều kiện để thành lập Công đoàn cơ sở tại DN. Sau quá trình thương lượng, thỏa ước được ký kết với nhiều nội dung có lợi cho NLĐ. Trong đó phải kể đến việc DN cam kết hỗ trợ kinh phí tham quan nghỉ mát hằng năm; tặng quà chúc mừng sinh con thứ 1 và thứ 2 và thưởng các ngày lễ lớn trong năm… Đặc biệt, DN còn trợ cấp khó khăn đột xuất và hỗ trợ chi phí phẫu thuật nội và ngoại khoa cho NLĐ. DN còn hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho Công đoàn cơ sở hoạt động. Điển hình như mỗi đầu tuần, công ty sẽ bố trí thời gian để Công đoàn triển khai các nội dung tuyên truyền, giáo dục cần thiết cho NLĐ; tổ chức đối thoại định kỳ; hỗ trợ 100% chi phí tổ chức và khen thưởng các phong trào thi đua... Ngay sau lễ ký kết thỏa ước, LĐLĐ quận đã ra mắt Công đoàn cơ sở. Bà Lê Thị Bích Ngân, giám đốc công ty, bày tỏ: "Qua đợt dịch lần thứ 4, chúng tôi thấy rằng thành lập tổ chức Công đoàn tại DN là rất cần thiết nhằm chăm lo, hỗ trợ NLĐ tốt hơn".

Chăm lo là trách nhiệm

Dù nhiều khoản phúc lợi đã được hình thành từ trước khi có thỏa ước, song khi biết những nội dung này được cụ thể hóa bằng văn bản, tập thể NLĐ tại Công ty CP Đầu tư sản xuất Năng lượng xanh (quận Phú Nhuận, TP HCM) vẫn rất vui. Đặc biệt, bản thỏa ước sẽ được áp dụng cho tất cả các công ty con trên toàn quốc.

Công ty CP Đầu tư sản xuất Năng lượng xanh là đơn vị chuyên xây dụng lò hơi, cung cấp hơi nước bão hòa cho các DN và có nhiều công ty con với tổng số lao động hơn 300 người. Theo đánh giá của bà Trần Thị Ngọc Lước, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Phú Nhuận, chủ DN rất có thiện chí và quan tâm đến NLĐ, kể cả khi DN gặp những khó khăn do dịch bệnh. Do vậy khi LĐLĐ quận trao đổi về lợi ích của việc ký kết thỏa ước, ban giám đốc rất sẵn lòng hợp tác.

Điều đáng mừng là dù lần đầu tiên ký kết nhưng DN sẵn sàng đưa vào rất nhiều nội dung cao hơn luật tạo sự tin tưởng cho NLĐ. Trong đó phải kể đến chính sách về tiền lương, DN cam kết trả lương cho NLĐ với mức thấp nhất thuộc khối văn phòng là 12 triệu đồng/người/tháng, với CN vận hành thấp nhất 6 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, DN cũng bảo đảm trả lương tháng 13; tiền ăn giữa ca cho NLĐ (23.500 đồng/ngày); phụ cấp xăng xe, điện thoại từ 500.000 - 1 triệu đồng/tháng cùng nhiều phúc lợi khác… "DN luôn xem NLĐ là vốn quý nên việc trả công tương xứng và chăm lo cho họ là trách nhiệm của DN. Với những nội dung trong thỏa ước, đây là mức thấp nhất mà chúng tôi chi trả, thực tế, khi thuận lợi, DN sẵn sàng trả cao hơn, thưởng nhiều hơn, xứng đáng với những gì mà anh chị em CN đã đóng góp" - ông Hoàng Nam Thành, tổng giám đốc công ty, nhấn mạnh.